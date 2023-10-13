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الرياضة

مشاركة مميزة لحكام الكاراتيه في الآسياد

مشاركة مميزة لحكام الكاراتيه في الآسياد
14 أكتوبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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أكد التحكيم الإماراتي براعته في لعبة الكاراتيه بدورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت في الصين، من خلال الظهور اللافت لثنائي التحكيم جابر الزعابي وأمينة الدشتي، حيث قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الآسيوي بتوجيه رسالة إشادة لهذا الثنائي، حيث أدارا المباريات بكفاءة عالية.
واختير الزعابي، نائباً لرئيس لجنة حكام الدورة، كونه من أبرز حكام آسيا والعالم، وشارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية والإقليمية، وهو يملك سيرة ذاتية حافلة في مشواره التحكيمي، وأشادت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي بالمستوى الذي ظهرت عليه الحكم الدولي أمينة الدشتي في تحكيم وإدارة نهائيات البطولة.
من جانبه، هنأ اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي بالمستوى المميز لحكامنا في البطولة، وقال: «هذا التألق لم يأت من فراغ، بل حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم العناصر الوطنية في رياضة الكاراتيه، ورغبة هذين الحكمين في أن تكون للإمارات بصمة إيجابية في هذا الحدث القاري الكبير».

الكاراتيه
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