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الرياضة

ختام الدورة التنشيطية للحكام

ختام الدورة التنشيطية للحكام
14 أكتوبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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اختتمت بمقر اتحاد الكرة في دبي، الدورة التدريبية التنشيطية لحكام الفريق الأول، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع «الفيفا» من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري.
وحضر سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام، اليوم الختامي للدورة، وقدم الشكر إلى محاضري الاتحاد الدولي ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي، وخورخي لاريوندا، والمحاضرين المحليين على جهودهم خلال المحاضرات النظرية والتطبيقية التي تم تقديمها خلال فترة انعقاد الدورة، مثمناً التعاون المستمر بين اتحاد الكرة و«الفيفا»، الذي يهدف إلى مواصلة تطوير أداء قضاة الملاعب الإماراتية.
وأثنى سالم علي الشامسي خلال حديثه مع حكام الفريق الأول، على التزامهم خلال الدورات التدريبية، التي تنظمها اللجنة بصفة دورية بمشاركة نخبة من المحاضرين الدوليين والآسيويين والمحليين، مؤكداً أن الدورات أسهمت في تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها مشاركة حكام كرة القدم الإماراتية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، التي ينظمهما الاتحاد القاري للعبة خلال الموسم الحالي، واختيار طاقم تحكيم إماراتي لبطولة كأس آسيا «قطر 2023».
طاقم تحكيم إماراتي
اختيار الاتحاد الدولي لطاقم تحكيم إماراتي في بطولة كأس العالم للناشئين «إندونيسيا 2023»، والعمل مستمر من أجل بلوغ التطوير المستهدف لكل مرحلة.

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