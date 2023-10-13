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الرياضة

ترشيح سلامة الخاطري لعضوية لجنة الرياضيين في «البارالمبية الآسيوية»

ترشيح سلامة الخاطري لعضوية لجنة الرياضيين في «البارالمبية الآسيوية»
14 أكتوبر 2023 01:16

دبي (وام)

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أعلنت اللجنة البارالمبية الآسيوية عن المرشحين لعضوية لجنة الرياضيين والممثلين الإقليميين الفرعيين، الذين سيتم انتخابهم على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بالصين.
وضمت قائمة المرشحين عشرة أسماء من اللاعبين واللاعبات وتمثل الإمارات لاعبة منتخب الدراجات سلامة الخاطري.
وتضم لجنة الرياضيين باللجنة البارالمبية الآسيوية في عضويتها حالياً سهام الرشيدي لاعبة منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم.
وتشارك الإمارات بـ41 لاعباً ولاعبة في النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بمدينة هانجتشو الصينية من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة 43 دولة. وقال ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية: إن ترشيح سلامة الخاطري، يجسد مكانة وقيمة «البارالمبية الوطنية» على المستوى القاري، وحرص اللجنة الآسيوية على تواجد الرياضيين الإماراتيين في عضوية لجنة الرياضيين تقديراً لهم ولعطائهم.وأضاف: «سلامة الخاطري لاعبة متميزة تتمتع بقدرات رياضية عالية، سواء في الريشة الطائرة أو الدراجات، وجمعت بين تفوقها الدراسي وتألقها الرياضي، وحققت العديد من الإنجازات على الصعيد القاري في الريشة الطائرة والدراجات الهوائية.

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