كأس رئيس الدولة للخيول العربية تعانق التاريخ في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم المحطة الـ 12 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثلاثين في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالعاصمة المصرية القاهرة، وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. يشهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته الـ 12 في مصر، مشاركة 62 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، ما يؤكد التفاعل الكبير لملاك ومربي الخيول العربية في مصر مع سباقات كأس رئيس الدولة في كل عام، ومدى حرصهم على تسجيل المشاركة المميزة في الحدث الأكبر بتاريخ سباقات الخيل المصرية، كما يعكس تنظيم محطة مصر متانة العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين الإمارات ومصر والمسيرة الريادية المزدهرة في النواحي كافة، ومن بينها المشهد الرياضي.

تنطلق السباقات بالشوط الأول على كأس الإمارات «سباق شروط» للبواني العربية المصرية الأصيلة الرابحة، لمسافة 1300 متر، بمشاركة 8 خيول هي: ملك مصر، عالم أخناتون، حسونة أخناتون، ألمظ بدراوي، بیبرس بدراوي، فرفيرو، راعي، أمیرة سعفان، في حين يقام الشوط الثاني على كأس الإمارات «سباق شروط» للبواني العربية المصرية الأصيلة الغشيمة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً هي: ديبان الطحاوية، غالي العامر، سراج بدراوي، المشهور، إم.إتش الحسن، براق الطحاوية، حليم عبير، فخر مصر، العمرو مصر أخناتون، برنس مصر، رمسيس مصر، نبيله سعفان، شيرين.

ويقام الشوط الرابع الرئيسي على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول هي: ميسون الأصيل، مجد الطحاوية، صباح صبح، حارس الأمين، بريق الأمل، مناضل سعفان، تحيا مصر، مصراوي، مارد أخناتون، سلیم بدراوي.

كما يشهد الشوط الخامس الذي يقام لمسافة 1400 متر، مشاركة 14 خيلاً على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة الغشيمة وهي: تمام بدراوي، مندور نورهان، مسكين، فالح سعفان، راوي، الحبيب، الحلم المصري، منصور مصر، نجم مصر، المصري، بطل مصر، سلام الطحاوية، مبروکة سعفان، بريق الأمين، بينما يسدل الستار على مهرجان المحطة الـ 12 بالشوط السادس الذي سيقام لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، وسط منافسة 9 خيول هي: (حفيد بطل مصر، ناصر مصر أخناتون، عرباوي فيلا، سرور طبية، أريم، عز سعفان، فايز الشناوي، البراء، نابض أخناتون).

من جهته، قال فيصل الرحماني، مشرف عام سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «بعد ختام المحطات الأوروبية والعودة للمحطات العربية، نؤكد أن محطة مصر تحظى بمكانة مميزة في أجندتنا، ويترقبها جميع ملاك الخيل الذين يؤكدون في كل عام ضرورة تنظيم الحدث لدوره الكبير في تحقيق التطور والرفعة لسباقات الخيل في مصر، ونحن فخورون بالتواجد في مصر الشقيقة، إيماناً برسالة الكأس الغالية وأهميتها في توفير كافة مقومات النجاح والتطور ودعم مسيرتهم وتعزيز مشاركتهم في سباقاتنا للعام الثامن على التوالي».

دعم الملاك

قال فيصل الرحماني: «حريصون على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر وتقديم لهم هذا الحدث الاستثنائي من أجل تحقيق المشاركة الواسعة بالسباقات والفئات كافة، دعماً لمسيرة التطوير والتقدم للخيل العربي في مصر»، مضيفاً: «فخورون بمحطة مصر التي تؤكد في كل عام المشاركة الواسعة والأصداء الاحتفالية بمكانة وقيمة الكأس الغالية».

8 خيول

يشهد الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات «سباق شروط» للجياد العربية المصرية الأصيلة الرابحة، لمسافة 1400 متر، مشاركة 8 خيول هي: فهد الأمين، بركة العرام، كنعان أخناتون، أمیر سعفان، بشار سعفان، شريف بك، محبوب مصر، عشمان أخناتون.