«اختبار» تُتوج بكأس الحقايق الأبكار.. و«المهند» أول الجعدان

عبدالله عامر (منطقة الظفرة)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس، فعاليات مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد سباقات الهجن، على ميدان الهجن، بمدينة زايد بمنطقة الظفرة الذي يسجل حضوره الأول في عالم السباقات العربية الأصيلة.

شهد السباق، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، وتابع معاليه أشواط الرموز الثمانية المخصصة لسن الحقايق، حيث يحضر 24 رمزاً خلال فعاليات المهرجان، مما يمنحه زخماً كبيراً.

خصصت اللجنة المنظمة 35 شوطاً لسن الحقايق الأبكار والجعدان وفئة الإنتاج، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، حصل خلالها الفائزون والمشاركون على جوائز مالية قيمة.

واتجهت أنظار محبي وعشاق سباقات الهجن نحو أشواط الفترة المسائية في الأشواط الثمانية الأولى التي خصصت للرموز، إذ نجحت «اختبار» لمحمود حمد محمد الدرعي في انتزاع أول رموز المهرجان، وتُوجت بكأس الحقايق الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، بعدما احتلت المركز الأول بتوقيت 4:14:3 دقيقة، إضافة إلى نصف مليون درهم، متفوقة على «آريام» لخلف سالم المزروعي التي جاءت في المركز الثاني، فيما حلت ثالثة «الدبلوماسية» لسعيد سالم حمد الجديلي.

وأهدى «المهند» مالكه مبارك سالم الفهيدة المري ناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان المفتوح، ليحصد بندقية الشوط والجائزة المالية وقدرها 400 ألف درهم، حيث نجح «المهند» في تحقيق أفضل توقيت في بداية المهرجان بـ 4:12:0 دقيقة، وجاء ثانياً «شاهين» لراشد محمد مروشد، وثالثاً «الفارس» لفهد ماجد القحطاني.

وشهد الشوط الثالث تتويج «الساعة» لمحمد مسلم قنزول العامري بكأس الأبكار من فئة الإنتاج، بعدما أنهت مسافة السباق في 4:20:5 دقيقة، بعد منافسة قوية مع «زعفرانة» لعبدالله سالم ثعلوب الدرعي، فيما حلت ثالثة «سرابة» لسعيد الويهي.

وفي الشوط الرئيس الرابع المخصص للحقايق الجعدان المفتوح من فئة الإنتاج، انتزع «مرهي» المملوك لسعيد شافي سليم الوهيبي الناموس والرمز شداد، بعد أن احتل المركز الأول بتوقيت 4:16:3 دقيقة، بينما حلقت «الظنة» لحلف ساري المزروعي بالرمز الخامس، ونالت كأس الحقايق الأبكار بتوقيت 4:13:6 دقيقة.

وفاز «مبهر» لمحمد أحمد سيف الغيث المري ببندقية الشوط السادس المخصص للحقايق الجعدان، بعد أن عبر خط النهاية مسجلاً توقيتاً 4:16:2 دقيقة.

وتألقت «صدى» لعلي سالم بوظفيره العامري وأهدت مالكها كأس الحقايق الأبكار الإنتاج في الشوط السابع، وأنهت مسافة الشوط في توقيت 4:18:7 دقيقة، تاركة المركز الثاني لشواهين لعبد الله خلفان الشامسي، وثالثة «جواهر» لمحمد راشد خلفان.

وتصدرت «الفايزة» لسعيد مبارك عيظة سهيل العامري مراحل الشوط الأول للحقايق في الفترة الصباحية لمسافة 3 كلم على أرضية ميدان مدينة زايد للهجن، ضمن الانطلاقة الأولى لمهرجان الظفرة للهجن، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره 4:32:4 دقيقة، وفي الشوط الثاني طار «مصدع» لماكه أحمد عبدالله الطير العامري مع المركز الأول، بتوقيت بلغ 4:31:3، وأهدت «مسرة» مالكها عبدالله سيف محمد العميمي ناموس الشوط الثالث بعد وصولها في المركز الأول بزمن قدره 4:29:6، وفي الشوط الرابع كسب «الظبي» لمحمد فاهد سعيد المزروعي المركز الأول بزمن قدره 4:29:0 دقيقة.

وأسفرت نتائج بقية الأشواط، عن فوز «نايف» لحميد عمر بخيت المنصوري في الشوط الخامس بزمن قدره 4:31:7 دقيقة، وفي الشوط السادس فازت«مرضية» لناصر علي سعيد حمود الدرعي بتوقيت قدره 4:31:1، وفي الشوط السابع تألق «الظبي» لعبدالله خميس الشدي المنصوري بتوقيت بلغ 4:34:4، أما الشوط الثامن، فكان من نصيب «كفو» لطارش علي بخي المسافري بزمن بلغ 4:35:2، ونالت «هوايل» لمحمد مبخوت خموشة العامري اللقب بتوقيت قدره 4:35:2، وانتزعت «حنايا» ناموس الشوط العاشر بتوقيت قدره 4:27:5.

واسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى السابع عشرعن فوز «الواضح»، لسعيد محمد عميل الكتبي، و«الذيبة» لسلطان خلفان موسى الهاملي، وغيوض» لسعدي حمد حميد الدرعي، و«الفايز» لزعل علي زعل المنصوري، و«سرابة» لحمد حميد سالم الدرعي، «طريف» لحمدان سعيد مرشود المهيري، و«حشمة» لسعيد محمد بالحب العامري.

«برزان» مسك الختام

شهد آخر أشواط الرموز لفئة الحقايق تتويج «برزان» المملوك لسهيل عبدالله مبخوت العامري بشداد الحقايق الجعدان الإنتاج مسجلاً 4:16:1 دقيقة.

موعد مع اللقاء

تقام اليوم منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام المهرجان، حيث تتنافس المطايا على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة في الفترة المسائية.