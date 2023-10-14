«الأسود الثلاثة» ينتصر بـ «الرديف»

لندن (أ ف ب)



حقّق المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، فوزاً صعباً على ضيفه الأسترالي 1-0، على ملعب ويمبلي في لندن، وأمام أكثر من 81 ألف متفرج، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، وسجّل مهاجم أستون فيلا أولي واتكنز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

وأشرك المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة رديفة، مفضلاً إراحة أغلب عناصره الأساسية، كونه تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه الإيطالي، بطل «القارة العجوز»، الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث يمني منتخب «الأسود الثلاثة» النفس بحسم بطاقة التأهل الى النهائيات.

وتحتل إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات أمام إيطاليا الثانية بـ 7 نقاط، فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث «7» ومقدونيا الرابع «7».

ومنح ساوثجيت الفرصة لمدافع تشيلسي ليفي كولويل، حيث خاض مباراته الاولى.

وكان لاعب وسط الاتفاق السعودي جوردان هندرسون، وجناح مانشستر سيتي جاك جريليش، ومدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد الوحيدين في التشكيلة الأساسية.