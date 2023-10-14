«كلب» يدفع ستوريدج إلى المحكمة!

لندن (رويترز)



ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن دانييل ستوريدج مهاجم منتخب إنجلترا السابق، استعان بمحامين في كاليفورنيا، للتعامل مع نزاع قانوني، بشأن مكافأة قدرها 30 ألف دولار، نفى أن يكون مديناً بها لأحد، بعد إعادة كلبه المسروق.

وتم سرقة كلب من سلالة بوميرانيان خاص بستوريدج، يُدعى لوتشي من منزل في لوس أنجلوس في عام 2019، وعرض المهاجم السابق لمانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول مكافأة للمساعدة في العثور على حيوانه الأليف.

وفي عام 2021، صدر أمر لستوريدج بدفع المبلغ لمغني الراب الأميركي فوستر واشنطن الذي رفع دعوى مدنية، مدعياً أنه هو من يستحق مبلغ المكافأة.

وكتب ستوريدج عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم «تويتر»: دفعت شخصياً مكافأة للصبي الصغير الذي وجده «الكلب»، لقد كان سعيداً بالمكافأة، كما كنت سعيداً أنا وعائلتي، لعودة لوتشي إلى المنزل، الشخص الذي يطلب المبلغ لا يستحقه، لقد دفعت بالفعل للصبي الصغير الذي عثر على «لوتشي».

وأضاف ستوريدج «34 عاماً» أنه لا يعرف أن هناك دعوى مدنية مرفوعة ضده، وكتب «لم أكن على دراية بعقد جلسة محاكمة، لذلك، لم تتح لي الفرصة لتمثيل نفسي بشكل صحيح، لمواجهة مثل هذه الادعاءات الكاذبة، ومع ذلك، فقد أصدرت الآن تعليمات لمحامين في كاليفورنيا للتعامل مع الأمر نيابة عني، وأنا واثق من أن هذا سيتم حله لمصلحتي بسرعة، ووضع حد إلى الأبد لهذه المطالبة».