«سيناريو مكرر» بين السعودية ونيجيريا

بورتيماو (أ ف ب)



أفلت المنتخب السعودي من خسارة ثالثة توالياً، بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، عندما انتزع تعادلاً قاتلاً من نظيره النيجيري 2-2، على ملعب بورتيماو في البرتغال في مباراة دولية ودية.

وكان المنتخب السعودي البادئ بالتسجيل، عبر «البديل» لاعب وسط الهلال سلمان الفرج في الدقيقة 60، لكن نيجيريا أدركت التعادل بـ «النيران الصديقة»، عندما سجل مدافع النصر عبد الإله العمري بالخطأ في مرمى منتخب بلاده «73».

ومنح مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 81، قبل أن ينقذ «البديل» الآخر لاعب وسط الهلال أيضاً محمد كنُّو السعودية من الخسارة، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وهي المباراة الثانية بين المنتخبين السعودي والنيجيري، بعد الأولى عام 2010 في النمسا وانتهت بالتعادل السلبي.

وكانت السعودية خاضت لقاءين وديين في مدينة نيوكاسل الإنجليزية في سبتمبر الماضي، بقيادة مانشيني، وخسرت الأول أمام كوستاريكا 1-3، والثاني أمام كوريا الجنوبية 0-1.

وأوقفت السعودية سلسلة الهزائم المتتالية التي منيت بها في مبارياتها الست الأخيرة، بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عُمان والعراق بنتيجة واحدة 1-2 في يناير الماضي، ثم في 4 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلاهما بنتيجة 1-2 أيضاً، قبل الخسارة مجدداً أمام كوستاريكا ثم كوريا الجنوبية.

وكانت المباراة ضمن المرحلة الثالثة لإعداد «الأخضر» لتصفيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل، وكأس آسيا المقررة في قطر مطلع العام المقبل.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وعُمان، آملة في إحراز لقبها الرابع بعد 1984، 1988 و1996.

وتخوض السعودية مباراة ودية ثانية الثلاثاء المقبل ضد مالي.