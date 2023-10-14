«الإمبراطور» يستأنف التحضيرات في «أجواء دافئة»



مراد المصري (دبي)



استأنف الوصل تحضيراته، خلال «التوقف الدولي»، وسط «أجواء دافئة» غلفتها روح معنوية مرتفعة، ترقباً للعودة القوية، بداية من مواجهة شباب الأهلي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وشهدت التدريبات حضوراً إدارياً، يتقدمه أحمد بن شعفار رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأعضاء، مع تركيز الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش، على رفع الجانب البدني للاعبين، وشحن المعنويات، خصوصاً في ظل المباريات المقبلة، بمختلف المسابقات التي تتطلب مواصلة الانطلاقة القوية التي بدأها «الإمبراطور» هذا الموسم.

ويسعى ميلوش للتركيز على جانب الخطط، وعلاج الأخطاء التي وقع بها الفريق، في آخر مباراتين أمام خورفكان وعجمان في «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك من خلال العمل في أرضية الميدان، إلى جانب محاضرات الفيديو، مع العمل على مواصلة النظام الحالي بالمنافسة المفتوحة على دخول التشكيلة الأساسية، في ظل وجود لا يقل عن 16 إلى 17 لاعباً جاهزاً حالياً، مما يُوجد منافسة صحية بين اللاعبين، تعود بالفائدة على الفريق بأكمله، في ظل أن الموسم يحتاج إلى أكبر عدد من اللاعبين.

ويدرك الوصل أن العودة بنتيجة إيجابية من استاد راشد أمام شباب الأهلي، له حافز إيجابي قبل العودة إلى الدوري بداية مع لقاء حتا 27 أكتوبر الجاري، والعين 2 نوفمبر المقبل.