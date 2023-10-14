تركمانستان يستعد لتصفيات «المونديال» في دبي

دبي (الاتحاد)



يواصل تركمانستان معسكره التحضيري في دبي، ترقباً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويتخلله لقاء شباب الأهلي مساء الأحد، على استاد راشد، بعدما تفوق في «الودية الأولى» على «يونايتد» 3-1 في المباراة التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي.

وقام المدرب ميرجن أورازوف باستدعاء 24 لاعباً لدخول معسكر المنتخب التركمانستاني في الإمارات، والذي يُقام لمدة 11 يوماً، حيث يمتد إلى يوم الأربعاء المقبل.

وجاء فوز تركمانستان على «يونايتد» بأهداف سجلها رسلان مينجازوف، وميرات أناييف وإلمان تاجاييف، وذلك قبل خوض مباراة أقوى، كما وصفها عبر موقعه الرسمي، أمام بطل الإمارات، حيث تُوج «الفرسان» بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، ويحتل الصدارة هذا الموسم.

وسبق أن أوقعت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، تركمانستان في مجموعة تضم إيران وأوزبكستان، والصاعد من هونج كونج وبوتان، ويخوض تركمانستان أول مباراة 16 نوفمبر المقبل أمام أوزبكستان.