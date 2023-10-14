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الشارقة يتأهل إلى نصف نهائي كأس اليد

الشارقة يتأهل إلى نصف نهائي كأس اليد
14 أكتوبر 2023 10:51

 
رضا سليم (دبي) 

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تأهل الشارقة إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على العين 28-26، في المباراة التي جرت بصالة «البنفسج»، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة، التي تُقام في غياب الدوليين، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12، وهو الشوط الذي تقدم أصحاب الأرض في بدايته 7-5، قبل أن يدرك «الملك» التعادل، ويرفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي حقق انتصارين، بعد الفوز على دبا الحصن، في الجولة الأولى.
وشهدت المجموعة نفسها مفاجأة من «العيار الثقيل»، بفوز دبا الحصن على مليحة 30-29، في المباراة التي جرت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم مليحة 15-13، ورفع مليحة رصيده إلى 4 نقاط، متساوياً مع دبا الحصن، فيما جاء العين في المركز الرابع برصيد نقطتين.
وتشهد الجولة الثالثة والأخيرة في المجموعة 17 أكتوبر الجاري، صراعاً على البطاقة الثانية، حيث يلتقي دبا الحصن مع العين، وفي حالة فوز دبا الحصن يرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويكون الأقرب للتأهل، بينما في فوز العين يتساوى الفريقان بـ 5 نقاط، فيما يلتقي الشارقة مع مليحة، وفي حالة خسارة الأخير يفتح الباب دبا الحصن للتأهل، بشرط فوزه على «البنفسج»، بينما في فوز مليحة تدخل المجموعة في حسابات معقدة على البطاقة الثانية.
وطبقاً لنظام نصف النهائي، يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية.

كرة اليد
الشارقة
العين
دبا الحصن
مليحة
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