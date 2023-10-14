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الرياضة

«طقم خاص» لـ «نمور المونديال»

«طقم خاص» لـ «نمور المونديال»
14 أكتوبر 2023 12:04

 
الرياض (د ب أ) 

حددت إدارة اتحاد جدة السعودي ترتيبات جديدة وخاصة، لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم، في كأس العالم للأندية، المقررة في جدة خلال ديسمبر المقبل، وتتضمن تدشين متجر عالمي وطقم خاص «مونديالي» للفريق. 

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن مصادر وصفتها بأنها خاصة أنه «سيتم التعاقد مع شركة عالمية لتأمين أطقم الملابس المونديالية، إضافة إلى توفير إصدارات مختلفة تخص مسيرة وإنجازات وتاريخ النادي توزع على الجماهير، فضلاً عن تقديم أغان خاصة للاتحاد، ولقطات يتم عرضها في ملعب الجوهرة خلال المباريات وبعد نهايتها».
ويشارك اتحاد جدة في النسخة العشرين من كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري السعودي لموسم 2022-2023، ليسجل مشاركته الثانية في مونديال الأندية. 

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وشارك اتحاد جدة للمرة الأولى في كأس العالم للأندية عام 2005، وأحرز حينها المركز الرابع. 

ويستهل الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، على أن يواجه الفائز بينهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا في دور الثمانية. 

 

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