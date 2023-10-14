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الرياضة

«الساموراي» يقدم أوراق «الترشح»!

«الساموراي» يقدم أوراق «الترشح»!
14 أكتوبر 2023 12:56

 
سلطان آل علي (دبي)

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منذ إسدال الستار على «مونديال 2022»، أصبح منتخب اليابان محط الأنظار العالمية، لأن ما قدمه «الساموراي» في «النسخة الاستثنائية» يبقى حاضراً في تاريخ البطولة، كلما جاءت اللحظات الخالدة في المسابقة، ويبدو أن «الأزرق» ما زال يملك الكثير في جعبته.
وشهدت الفترة الماضية تألقاً لافتاً لمنتخب اليابان في اللقاءات الودية، حيث تفوق «الساموراي» في آخر 5 مباريات على التوالي، وبدأت السلسلة بالفوز على السلفادور بـ«نصف درزن»، وبيرو 4-1، وبعدها «الماكينات» في عقر دار الألمان بالنتيجة نفسها، وكان «المانشافت» يبحث عن «رد الاعتبار»، بعد الخسارة المدوية 2-1 في كأس العالم 2022 بقطر، والتي كانت سبباً رئيسياً في خروج «الماكينات الألمانية» من دور المجموعات، لكنه تلقى خسارة كارثية جديدة، تسببت في إقالة المدرب فليك.
بعدها واجه اليابان منتخب تركيا المتطور، والذي يتصدر مجموعته في تصفيات «يورو 2024» على حساب كرواتيا، وتمكن «الساموراي» من هزيمته بنتيجة 4-2.
واليوم التقى اليابانيون منتخب كندا، وحققوا الفوز 4-1 أمام جماهيرهم اليابانية، وبلغت الحصيلة 22 هدفاً خلال 5 مباريات فقط، بمعدل 4 أهداف كل مباراة على الأقل، في حين لم تهتز الشباك إلا 5 مرات.
ويستعد منتخب اليابان للمشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027، وكأس العالم 2026 في الشهر المقبل، حيث تضم مجموعته منتخب سوريا وكوريا الشمالية، إضافة إلى المتأهل من ميانمار أو ماكاو، وبعد ذلك، يخوض غمار كأس آسيا في قطر في يناير 2024 وكل الترشيحات موجهة إلى «الساموراي»

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