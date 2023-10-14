بيانيتش ينتظر رونالدو بعد الفوز على ليختنشتاين!

علي معالي (دبي)

قاد ميراليم بيانيتش، لاعب الشارقة، منتخب بلاده «البوسنة والهرسك» إلى انتصار مهم على ليختنشتاين (2-0)، في الجولة السابعة من المجموعة العاشرة لتصفيات أمم أوروبا، ليرفع منتخب البوسنة رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الرابع، وظل الخاسر بلا رصيد، في قاع الترتيب بالمجموعة التي يتصدرها منتخب البرتغال بالعلامة الكاملة 21 نقطة بعد فوزه الأخير على سلوفاكيا 3- 2.

وتنتظر بيانيتش مباراة في غاية الأهمية والقوة «الاثنين»، ضد منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، وهو لقاء لا بد للفريق البوسني أن يحقق فيه الانتصار من أجل استمرار الأمل في التأهل للنهائيات، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز البرتغال 3- 0، وستكون المباراة بمثابة التحدي الكبير بين بيانيتش ورونالدو في هذه الموقعة المهمة التي يذهب فيها المنتخب البرتغالي للبوسنة، وهو مطمئن بنسبة كبيرة في التأهل لأمم أوروبا.

وقدم بيانيتش مباراة مميزة ضد ليختنشتاين، حيث حصل على أعلى تقييم للدرجات في المباراة متساوياً مع زميله عمار ديدتش (8.1)، وهذا الثنائي كان الأفضل في المباراة بشكل عام في الفريقين، وجاءت دقة تمريرات بيانيتش بنسبة (87%)، كما شارك في 78 دقيقة، وكان المنتخب البوسني قد حقق انتصاره بالهدفين في الشوط الأول.