«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يفتتح «مركز التايكواندو»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مركزاً جديداً في حديقة شغرافة في إمارة الشارقة لممارسة التايكواندو للبنات، بهدف توسيع أنشطته، ونشر ثقافة ممارسة رياضات الدفاع عن النفس في مختلف مناطق الإمارة، وضمن خطته الرامية لاكتشاف المواهب المواطنة من البنات وتنمية قدراتهن وإشراكهن في البطولات، تمهيداً لرفدهن بالمنتخبات الوطنية.

حضر افتتاح المركز الجديد، والمخصص حصراً على البنات، المهندسة هنادي الكابوري المدير التنفيذي للنادي، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

من جانبه، ثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، التعاون المشترك مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بتأمين البنى التحتية الحديثة وما يتمتع به المركز من وسائل حضارية لممارسة الرياضة، ومقدماً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، وقال: «نتطلع إلى أن يتمتع المركز الجديد بأفضل المواصفات العالمية لممارسة الرياضة ووفقاً للقيم العالية التي تساهم بالتوجه نحو ممارسة الرياضة كأسلوب مهم للحياة، وأن يعمل النادي بتطبيق خططه الاستراتيجية وأهمها رعاية المواهب المواطنة، عبر تطوير مستوى اللاعبات الجديدات، بالاستفادة من الإمكانات التدريبية المميزة في النادي ليصبحن لاعبات قادرات على تمثيل الدولة في البطولات الدولية».

وأكدت المهندسة هنادي الكابوري على أن الفرع الجديد للنادي يعد من الأهداف الأساسية التي عملت الإدارة على تنفيذها لأهميتها، منها قربه من مناطق سكن العوائل المواطنة، وللرغبة في استكشاف لاعبات موهوبات في التايكواندو لتعزيز فرق النادي.

وقالت: «اختيار الأعمار من 7 إلى 15 عاماً يهدف إلى إعداد اللاعبات بشكل فني وبدني وذهني مبكر، بما يمكنهن من المشاركة بشكل واسع في الاستحقاقات الرياضية».