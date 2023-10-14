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«أوروبا بالعربي».. مبابي «مُذهل» ورونالدو «ماكينة لا تتوقف»!

«أوروبا بالعربي».. مبابي «مُذهل» ورونالدو «ماكينة لا تتوقف»!
14 أكتوبر 2023 15:35

عمرو عبيد (القاهرة)
بدأت ملامح «يورو 2024» تظهر بوضوح بعد توالي تأهل المنتخبات الأوروبية إلى بطولتها الكبرى، وجاء بلوغ فرنسا نهائيات الكأس القارية مباشرة على حساب هولندا، في مواجهة تألق خلالها مبابي وسجّل الهدفين، وهو ما عبرت عنه صحيفة «ليكيب» بقولها «نعم.. هذا هو كيليان»، وأشارت بالطبع إلى تجاوزه عدد أهداف الأسطوري بلاتيني الدولية مع «الديوك».
وكانت «لو فيجارو» قد وضعت تقييماتها المعتادة للاعبي فرنسا بعد هذا الفوز والتأهل، حيث وصفت مبابي بـ«المُذهل»، وجريزمان بأنه لاعب «ثمين» وذو قيمة فنية كبيرة، في حين اهتمت بتبادل عبارات الإطراء بين لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، ومبابي، الذي قال عنه البرازيلي إنه يتمنى اللعب بجواره في صفوف «الملكي»، لأنه الأفضل حالياً، وكشفت وسائل الإعلام عن رد كيليان الذي أبلغه لمواطنيه، تشواميني وكامافينجا، بقوله إن لديه نفس الرغبة والقناعة!.

 

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وفي البرتغال، كانت الاحتفالات طاغية بالتأهل «المبهر» للمنتخب الذي لم يعرف الهزيمة أبداً في تلك التصفيات، وكتبت «أوجوجو» أن «البحارة» تأهل باستحقاق وأداء متميز وانتصارات متتالية لم تتوقف، وعنونت «ريكورد» غلافها تحت صورة كبيرة للأسطوري رونالدو، «تأهل نظيف»، إشارة إلى عدم الهزيمة وحصد العلامة الكاملة وإحراز 27 هدفاً واستقبال هدفين فقط خلال 7 مباريات، ووصفت «الدون» بأنه «ماكينة تهديفية متكاملة» لا تتوقف أبداً!
كما أبدت الصحف الإنجليزية سعادتها بفوز المنتخب «ودياً» أمام أستراليا، وكتبت إكسبريس «يا لها من راحة» بعدما سجّل أولي واتكينز الهدف الوحيد ليُجنّب «الأسود الثلاثة» أي إحراج، في الوقت الذي تعرض خلاله قائد إنجلترا، جوردان هندرسون، إلى «صافرات» الجماهير في ملعب ويمبلي، على خلفية تركه ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي، في حين كتبت «ذا تايمز» أن واتكينز يبدو أنه نجح في حجز مقعد بقائمة «اليورو» المقبلة.
واهتمت الصحف الأرجنتينية بالرقم القياسي الذي حققه «بطل العالم» إميليانو مارتينيز، بنجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 622 دقيقة مع «الألبيسيليستي»، ليحطم الرقم السابق الخاص بجيرمان بورجوس صاحب 606 دقائق، نهاية تسعينيات القرن الماضي، ووصفته «أوليه» بأنه حارس مرمى «فريد من نوعه»، ونقلت كلمات الأسطوري ميسي عنه بقوله إنه مثل «الوحش» ويستحق ما وصل إليه.

كأس الأمم الأوروبية
منتخب فرنسا
منتخب هولندا
كيليان مبابي
كريستيانو رونالدو
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