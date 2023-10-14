«الأبيض» يستعد لتجربة لبنان بـ «محاضرات الفيديو»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريبه الأساسي، مساء يوم الأحد، على الملعب الفرعي بنادي الوصل، تحضيراً لختام معسكره الحالي في دبي، بـ «الودية» الدولية الثانية أمام لبنان، والتي يستضيفها استاد آل مكتوم، مساء اثلاثاء المقبل.

وتأتي التجربة الجديدة بعد فوز «الأبيض» على «الأزرق» الكويتي بهدف يوم الجمعة الماضي، وشهدت قيام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، بإشراك عدد من «الوجوه الجديدة» في مركز الدفاع والوسط، كما جرب أكثر من طريقة، وتشكيلة هجومية ودفاعية، بهدف الوقوف على قدرات جميع اللاعبين.

وتضم القائمة الحالية لاعبين من المنتخبين «الأولمبي» و«الشباب»، في إطار خطة «الإحلال والتجديد» التي يتم تطبيقها حالياً، عبر «قائمة موسعة» تضم ما يصل إلى 50 لاعباً دولياً، مرشحين لدخول التجمعات المقبلة، وبدأت بالفعل تلك الخطة مع معسكر أغسطس الماضي، عندما دخل المنتخبان الأول والأولمبي معسكراً موحداً في النمسا.

ويستعد منتخبنا الأول لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى «مونديال 2026» و«كأس آسيا 2027» التي تستضيفها السعودية، وتنطلق المباريات في نوفمبر المقبل، بمواجهة المتأهل من لاوس ونيبال، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل 1-1، وتقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء، وأوقعت قرعة التصفيات «الأبيض» في المجموعة الثامنة إلى جانب البحرين، والفائز من اليمن وسريلانكا، وأيضاً المتأهل من نيبال ولاوس.

ويلتقي «الأبيض» نيبال أو لاوس في نوفمبر، قبل السفر إلى المنامة للقاء «الأحمر» البحريني، ويسعى المنتخب للتأهل إلى «المرحلة الثالثة» من التصفيات بتصدر المجموعة.

وبالعودة إلى التحضيرات لـ «الودية الدولية الثانية» في معسكر دبي حالياً، اهتم الجهاز الفني بقيادة بينتو، بعقد محاضرات نظرية بـ «الفيديو»، وعرض أبرز الإيجابيات والسلبيات للودية الأولى أمام الكويت على اللاعبين، كما يكثف المدرب من توجيهاته الفنية لجميع عناصر القائمة، بجانب حرص الجهاز الفني على رفع الكفاءة البدنية لجميع اللاعبين، بالتوازي مع التدريبات التكتيكية وطريقة اللعب.



وطالب بينتو اللاعبين بضرورة استغلال الفرص أمام المرمى، وعدم التسرع في «اللمسة الأخيرة»، وهو ما وضح في «ودية» الكويت، ونجح المدرب في إشعال التنافس في جميع المراكز، ويقدم «الأبيض» أداءً مقنعاً للشارع الرياضي، تحت قيادة المدرب البرتغالي، بعد الظهور المتميز أمام كوستاريكا ودياً في معسكر سبتمبر الماضي، بينما قدم المنتخب مستوى مرضياً أمام «الأزرق»، في مباراة عكست حرص بيتنو على تجربة العديد من اللاعبين، من دون أن يهتز الأداء العام للمنتخب.

من جانبه، أكد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم، سعادة الجهازين الفني والإداري بالجدية الكبيرة التي يُظهرها اللاعبون، في كل تجمع يدخله «الأبيض»، فضلاً عن وجود روح الجماعية بين اللاعبين، وروح الأسرة الواحدة، بعيداً عن المباريات والتدريبات، مشيداً بوجود حالة تنافس في كل المراكز، بعدما حرص المدرب على تأكيد ذلك منذ أول تجمع.

وأضاف: «القائمة الموسعة التي تصل إلى 50 لاعباً، ومتابعة باولو بينتو وجهازه المعاون لمختلف المسابقات، هو أساس اختيار اللاعبين لصفوف «الأبيض»، حيث يتابع المدرب بعناية مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، وهناك «جلسة» في منتصف الأسبوع، لتحليل معلومات وبيانات اللاعبين، إلى جانب وجود معاون لمتابعة «دوري الرديف»، وآخر لمتابعة دوري تحت 21 سنة في أرض الملعب».

وأشار إلى أن وجود الترابط بين المنتخبين الأول والأولمبي شيء إيجابي، بوصف أن «الأبيض الأولمبي» هو منتخب المستقبل، والرديف للمنتخب الأول، وخلال المعسكر في النمسا تواجد المنتخبان في المنطقة نفسها، وكان أحد أفراد الطاقم المساعد لبينتو، يتابع تدريبات «الأولمبي» لرصد كافة المعلومات.

وقال: «كنا نقوم بضم لاعب أو اثنين للتعايش مع المنتخب الأول، وفي هذا المعسكر يتواجد 7 إلى 8 لاعبين يملكون الجودة، ويستحقون التواجد مع المنتخب الأول، والأهم أن أعمارهم 18 و19 عاماً، حيث يريد المدرب أن يتأقلموا مع المنتخب الأول، حتى يكتسبوا الثقة للمستقبل».

وفيما يتعلق بمستوى علي مبخوت، قال: «جميع اللاعبين في أتم الجاهزية، ومنهم مبخوت، الذي أعتبره أفضل مهاجم في تاريخ الإمارات، وأي لاعب يمر بمرحلة تراجع في الأداء، لكنه دائماً يعود أقوى ويسجل الأهداف، ويملك الثقة بنفسه، وبفضل دعم الجماهير التي تعرف قيمته، والقرار عند المدرب».

وأضاف: «الكل يريد الفوز وإسعاد الجماهير، لكن أحياناً تحدث ظروف خارجة عن الإرادة، ولكننا نواصل الاجتهاد دائماً».



سلاسة الأفكار



يرى مدير المنتخب، أن الأسلوب الطيب في إيصال المعلومة من المدرب للاعبين، يسهم في سلاسة الأفكار التي نشاهدها في أرضية الملعب، إلى جانب المحاضرات الدائمة يومياً في الفترة الصباحية وأحياناً المسائية، فيما يجرب المدرب في الوقت الحالي أكثر من خطة لتطبيقها بحسب المنافسين، وقبل دخول المباريات الرسمية، حيث نخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم خلال الشهر المقبل، بداية من لقاء المتأهل من بين لاوس ونيبال 16 نوفمبر المقبل، وبعدها بأيام لقاء البحرين في المنامة.