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الرياضة

أوسيمين.. «تصوير الرنين»!

أوسيمين.. «تصوير الرنين»!
14 أكتوبر 2023 18:40

 
أبوجا (أ ف ب) 

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يخضع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، لتصوير بالرنين المغناطيسي، من أجل تحديد خطورة إصابة تعرّض لها، خلال تعادل بلاده مع السعودية 2-2، بحسب ما ذكر الاتحاد النيجيري.
وترك أوسيمين البالغ 24 عاماً المباراة، في الدقيقة 55 على ملعب بورتيماو في البرتغال، بعد تعرضه لإصابة بدا أنها عضلية.
قال مدرب «النسور الممتازة» البرتغالي جوزيه بيسيرو، إن أوسيمين سيخضع لصورة مقطعية، ويغيب على الأرجح الاثنين عن الودية ضد موزامبيق أيضاً في البرتغال.
قال بيسيرو في مقابلة نشرها المنتخب النيجيري على صفحته «لن نشركه بصرف النظر عن نتيجة الصورة».
وسجّل أوسيمين ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف «الكالشيو».

نيجيريا
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فيكتور أوسيمين
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