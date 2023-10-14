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الرياضة

بورجمان بطل السيارات.. وماري يخطف لقب «الدراجات»

بورجمان بطل السيارات.. وماري يخطف لقب «الدراجات»
15 أكتوبر 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت أمس، منافسات المرحلة الأولى من «تحدي باها أبوظبي»، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية «EMSO»، في تلال سويحان في منطقة العين.
وأقيم التحدي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية، بمشاركة 8 سيارات و49 دراجة نارية و10 كواد و10 باجيز، وضم التحدي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وفاز الدنماركي أندرياس بورجمان بالمجموع العام لفئة السيارات، بعد أن قطع مسافة 100كم بزمن 01:17:46 ساعة، وحل الشيخ خالد القاسمي ثانياً، فيما جاء ثالثاً الشيخ سعيد آل مكتوم.
وفي فئة الدراجات النارية فاز الجنوب أفريقي آرون ماري بالمجموع العام، بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره 01:35:04 ساعة، فيما حل ثانيا محمد البلوي، وجاء المركز الثالث من نصيب البريطاني أليكس مكنيز. 
وشهدت المرحلة الأولى أجواء تنافسية مثيرة، عكست وجسدت الهدف من تنظيم الرالي المجتمعي، وتوج الفائزين محمد الشاطري رئيس قسم الفعاليات المحلية في مجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وأحمد العامري ممثل بلدية مدينة العين.وركّز التحدي على تطوير المواهب وصقلها، محققاً أهداف توفير منصة لمشاركة مختلف أفراد المجتمع ومحبي رياضة المحركات، ضمن أجواء آمنة، وباتباع أعلى معايير السلامة.
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من تحدي باها أبوظبي تقام 17 ديسمبر المقبل، حيث يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل وتفاصيل المرحلة خلال الفترة المقبلة.

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