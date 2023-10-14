الرجبي إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

رضا سليم (دبي)

نجح منتخبنا الوطني للرجبي في التأهل إلى نصف النهائي من الجولة الثانية والأخيرة لسلسلة سباعيات آسيا المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، والتي يشارك فيها 8 منتخبات، حيث جاء في وصافة المجموعة الثانية بالدور التمهيدي، بتغلبه على الصين 21-7، ليرد الاعتبار، بعدما خسر منتخبنا أمام «التنين» الصيني في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، وتفوق منتخبنا في المباراة الثانية، وفاز على الفلبين 14-12، وخسر أمام اليابان 14-38، في مباراة صعبة.

ويلتقي منتخبنا أمام هونج كونج متصدر المجموعة الأولى، في «المربع الذهبي» للبطولة وفي حالة فوزه يصعد إلى المباراة النهائية للعب على اللقب، فيما يلتقي اليابان متصدر المجموعة الثانية مع ماليزيا وصيف الثانية، والذي أطاح بمنتخب كوريا الجنوبية صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

وأكد يوسف شاكر، المدرب المساعد لمنتخبنا أن جميع اللاعبين قدموا مستوى جيداً في المباريات الثلاث، وأكدوا تفوقهم، وأيضاً الأداء الدفاعي القوي والروح القتالية العالية للفريق، وقال: سعداء بالتأهل إلى النصف نهائي البطولة بعد منافسة شديدة، ولكن جميع اللاعبين أظهروا أداءً رائعاً وروحاً قتالية عالية، وواثقون من أننا سنقدم أداء مميزاً في الدور نصف النهائي، ونسعى لتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية.