دبا والجزيرة الحمراء والذيد والعروبة إلى ربع نهائي «التمهيدي»

دبي (الاتحاد)

تأهل دبا والجزيرة الحمراء والذيد والعروبة، إلى ربع نهائي التصفيات التمهيدية للكأس الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2023 - 2024.

وتصدر «الفوز خارج القواعد» مشهد انطلاقة دور الستة عشر في مباريات، أمس، بفوز دبا على مضيفه الفجيرة بهدف عامر عمر، في الدقيقة 72، في المقابل حوَّل الجزيرة الحمراء تأخره أمام مضيفه مسافي بهدف ليونز إيمانويل في الدقيقة 17، إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» دانيلو ألفيس في الدقيقة 48، وفيكتور هنريك في الدقيقة 84. وكرر الذيد السيناريو ذاته، بعد ما حوَّل تأخره أمام مضيفه مصفوت، بهدف الفوسيني جاساما في الدقيقة 14، إلى فوز 3-1، بعدما أدرك سيد بوريا التعادل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف سيلاس جابريل الهدف الثاني في الدقيقة 71، ليؤكد لامار أونيل تفوق الذيد بالهدف الثالث في الدقيقة 97.

وعلى استاد حمدان بن زايد آل نهيان، احتاج العروبة إلى خوض شوطين إضافيين لحسم تأهله على حساب الظفرة بالفوز 3-2، وتقدم سايمون دي باروس بالهدف الأول للعروبة في الدقيقة 29، وأدرك سعيد جاسم التعادل للظفرة في الدقيقة 48، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حسم فيهما العروبة التأهل بتسجيل هدفين على التوالي، الثاني بواسطة «البديل» الحساني تامبورا في الدقيقة 109، والثالث بواسطة فابريكو فرنانديز في الدقيقة 134، فيما قلص بي جولي دجيهي الفارق لأصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 139.