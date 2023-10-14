الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى» يكتمل اليوم

دبا الحصن يواجه الرمس اليوم (الاتحاد)
15 أكتوبر 2023 01:21

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«ربع نهائي» مرتقب في تصفيات «الكأس الأغلى»
4 أندية تكمل عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

يكتمل اليوم عقد المتأهلين إلى الدور «ربع النهائي» في التصفيات التمهيدية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأندية الدرجة الأولى، بإقامة أربع مباريات في ختام دور الـ16، حيث يلتقي دبا الحصن بضيفه الرمس، ويستقبل العربي التعاون، ويواجه يونايتد ضيفه سيتي، ويلتقي الحمرية مع جلف أف سي.
وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة ما بين العربي، وضيفه التعاون، عطفاً على الأداء القوي للفريقين في «دوري الأولى» في انطلاق الموسم الحالي، حيث يحتل العربي المركز الخامس برصيد 8 نقاط، مقابل 9 للتعاون الثالث.
ويبدو التباين واضحاً ما بين أداء دبا الحصن الرابع على مستوى ترتيب دوري الأولى برصيد 9 نقاط، والرمس الذي يقوده الوطني معتز عبدالله ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على الذيد 3-0.
ويواصل يوناتيد المتأهل في مباراة التصفيات التمهيدية أمام جلف يونايتد بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2، مغامرته في مواجهة ضيفه سيتي، ويحتل يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى المركز السابع برصيد 7 نقاط، مقابل 4 لضيفه سيتي. وتبدو حظوظ الحمرية الأعلى في مواجهة ضيفه جلف أف سي، بالنظر إلى نتائج الفريقين في دوري الأولى حيث يحتل الأول المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يقبع ضيفه جلف أف سي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
يذكر أن نظام «التصفيات التمهيدية» يقضي حال انتهاء المباريات بالتعادل في الوقت الأصلي، بخوض شوطين إضافيين، وصولاً إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء لحسم هوية المتأهلين إلى الدور التالي.

دبا الحصن
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الرمس
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©