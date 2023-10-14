عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى» يكتمل اليوم

معتصم عبدالله (دبي)

يكتمل اليوم عقد المتأهلين إلى الدور «ربع النهائي» في التصفيات التمهيدية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأندية الدرجة الأولى، بإقامة أربع مباريات في ختام دور الـ16، حيث يلتقي دبا الحصن بضيفه الرمس، ويستقبل العربي التعاون، ويواجه يونايتد ضيفه سيتي، ويلتقي الحمرية مع جلف أف سي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة ما بين العربي، وضيفه التعاون، عطفاً على الأداء القوي للفريقين في «دوري الأولى» في انطلاق الموسم الحالي، حيث يحتل العربي المركز الخامس برصيد 8 نقاط، مقابل 9 للتعاون الثالث.

ويبدو التباين واضحاً ما بين أداء دبا الحصن الرابع على مستوى ترتيب دوري الأولى برصيد 9 نقاط، والرمس الذي يقوده الوطني معتز عبدالله ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على الذيد 3-0.

ويواصل يوناتيد المتأهل في مباراة التصفيات التمهيدية أمام جلف يونايتد بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 2-2، مغامرته في مواجهة ضيفه سيتي، ويحتل يونايتد الصاعد حديثاً لدوري الأولى المركز السابع برصيد 7 نقاط، مقابل 4 لضيفه سيتي. وتبدو حظوظ الحمرية الأعلى في مواجهة ضيفه جلف أف سي، بالنظر إلى نتائج الفريقين في دوري الأولى حيث يحتل الأول المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يقبع ضيفه جلف أف سي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

يذكر أن نظام «التصفيات التمهيدية» يقضي حال انتهاء المباريات بالتعادل في الوقت الأصلي، بخوض شوطين إضافيين، وصولاً إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء لحسم هوية المتأهلين إلى الدور التالي.