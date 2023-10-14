خمينيز: «الإمبراطور» لن يتنازل عن الألقاب

مراد المصري (دبي)

أكد نيكولاس خمينيز لاعب الوصل، أن الفريق لا يزال مصمماً، ولديه الثقة بقدرته على حصد الألقاب هذا الموسم، حيث يستغل فترة التوقف الدولية الحالية لـ «شحن الطاقة»، من أجل معاودة المشوار بالقوة التي استهل بها الموسم الحالي.

وجاء حديث خمينيز الخاص مع «الاتحاد»، مبدياً تفاؤله بقدرة «الإمبراطور» على المضي قدماً، بطموحات كبيرة هذا الموسم، وقال: «الفريق يلعب جيداً، وينقصنا بعض الحظ فقط، لترجمة الأداء إلى المزيد من الانتصارات، وعندما تنظر كيف بدأنا هذا الموسم، والفوز على الشارقة على سبيل المثال، فإننا لعبنا بمستوى قوي، ولعل النتائج لم تخدمنا في آخر مباراتين، لكننا نواصل اللعب بنفس العزيمة من أجل شيء ما، ولدينا القدرات الفنية، وبرهنا على ذلك داخل «أرضية الملعب».

وأوضح خمينيز، أن الفريق لديه الطموح والتصميم الكبير، من أجل الصعود على منصة التتويج هذا الموسم، وقال: «ما زالت فرصتنا قائمة في الدوري، والوصل موجود في دائرة المنافسة على اللقب، وننافس أيضاً في كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولدينا فريق جيد، وقادر على القتال والمنافسة طوال الموسم الحالي، وبإمكاننا أن نحصد لقب على الأقل، في ظل المعطيات الحالية والرغبة الموجودة لدينا لجعل الموسم راسخاً في الذاكرة».

وأضاف: «اندمجت سريعاً منذ الانضمام من بني ياس إلى الوصل هذا الصيف، بفضل الأجواء داخل الفريق، والكل يريد أن يحقق معاً الأفضل، ويضع مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، من أجل نجاح المجموعة بأكملها، وحصد النتائج الإيجابية في جميع المباريات».

وفيما يتعلق بقيده حالياً في سجلات اتحاد الكرة بجنسية الإمارات، قال: «أتمنى أن أتمكن من اللعب بصفوف المنتخب الوطني يوماً ما، لا يمكن أن أخفي سعادتي الكبيرة وتطلعي إلى ذلك مستقبلاً، لكن في الوقت الحالي أركز على تقديم الأداء مع الوصل والنجاح مع الفريق، من أجل الحصول على مكان في المنتخب في المستقبل، وخلال هذه المدة المقبلة، أبذل قصارى جهدي لتمثيل المنتخب والمشاركة على الصعيد الدولي».

وحول اللقاء الذي جمعه مع الروماني دانييل إيسايلا مدرب عجمان في المواجهة الأخيرة أمام الوصل، قال: «إنه بمثابة والدي، إنه مدرب جيد وشخص طيب، وعاملني بكل محبة ومحني الحافز، وكان وراء تألقي في بني ياس، حيث أدين له بالكثير من الفضل لما وصلت إليه الآن، لقد ساعدني كثيراً».

وعن رأيه بالصربي ميلوش مدربه الحالي في الوصل، قال: «إنه يمنحنا الكثير من الأفكار الجيدة، ويحتاج إلى بعض الحظ، لكي نحصد المزيد من الانتصارات معه، إنه مدرب قادر على بلوغ الكثير مع هذا الفريق، والتتويج بلقب تحت قيادته هذا الموسم، ويجب أن نواصل العمل معه بكل قوة، وأن نضع كامل تركيزنا من أجل المنافسة على الألقاب».

رسالة شكر

وجه خمينيز رسالة شكر إلى جماهير الوصل على دعمها الكبير، وقال: «نجد مشجعي (الإمبراطور) في جميع الملاعب، سواء على أرضنا أو خارجها، والهتافات التي يطلقونها تمنحنا دائماً طاقة إيجابية، وتحفزنا على تقديم المزيد، وأتمنى أن نحقق لقب من أجل هذه الجماهير التي تستحق ذلك بالتأكيد، ولابد أن تفرح برؤية فريقها يحقق لقب الدوري، أو أحد الكأسين هذا الموسم».