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الرياضة

«الملك» يبدأ مشواره في دوري السلة بلقاء «الإمبراطور»

«الملك» يبدأ مشواره في دوري السلة بلقاء «الإمبراطور»
15 أكتوبر 2023 01:21

علي معالي (دبي)

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يبدأ فريق الشارقة مشواره اليوم، في دوري رجال السلة، بلقاء نادي الوصل في الجولة الثانية من البطولة التي تشارك فيها 7 فرق.
وكان «الملك» الشرقاوي حصل على راحة في الجولة الأولى، وتشهد البطولة اليوم أيضاً لقاء الوحدة مع شباب الأهلي على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، ويحل فريق النصر ضيفاً على البطائح بملعبه، وذلك في السابعة والنصف مساء.
وكانت الجولة الأولى انتهت بفوز شباب الأهلي على الظفرة، والنصر على الوحدة، والوصل على البطائح، ويحصل فريق الظفرة على راحة من مباريات الجولة الثانية.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة الشارقة مع الوصل الكثير من المتعة والإثارة، نظراً لرغبة الفريقين في أن تكون بداية الموسم مختلفة بالنسبة للدوري، كما أن آخر لقاء بين الفريقين، جاء في مصلحة الوصل، مما سيجعل «الملك» يبحث عن كيفية تحقيق الفوز على «الفهود»، كما أن مدرب الشارقة الحالي هو نفسه مدرب الوصل السابق، «المخضرم» عبدالحميد إبراهيم، ولن تكون مباراة البطائح والنصر أقل سخونة، بل ستكون المنافسة ملتهبة من أجل تحقيق الانتصار، وكذلك يريد نضال بكري مدرب الوحدة البحث عن المفاجأة عندما يستضيف شباب الأهلي «حامل اللقب».

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