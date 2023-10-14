الجزيرة يتصدر بطولة «التحدي للجو جيتسو»

العين (الاتحاد)

تواصلت منافسات مهرجان التحدي للجو جيتسو، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين، وسط أجواء مفعمة بالحماس والأداء القوي، والحضور الجماهيري الكبير، وجرى تخصيص نزالات اليوم الثاني لفئة البراعم والناشئين من الفتيات.

وتميزت منافسات اليوم بقوة الأداء والفنيات العالية، حيث قدّمت الفتيات أداء رفيعاً على البساط وسط هتافات الجماهير التي شكّلت حافزاً إضافياً لهن للتفوق والصعود إلى منصة التتويج.

وبعد مجموعة من النزالات القوية والحماسية على مدار اليوم حل نادي الجزيرة في المركز الأول، وذهب مركز «الوصيف» إلى نادي بني ياس، فيما تبوأ نادي العين المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، بالمستوى الفني للبطولة في يومها الثاني والذي جرى تخصيص منافساته للفتيات من البراعم والناشئات، مشيداً بأدائهن القوي وامتلاكهن للموهبة والقدرة على التطور والنمو، بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، وجهود الاتحاد والأندية والأكاديميات في توفير كل المقومات لصناعة جيل من البطلات المتميزات القادرات على التتويج في كبرى المحافل.

وأضاف الظاهري: شكّلت بطولات التحدي في الأعوام الماضية، منصة مثالية للكشف عن المواهب النسائية المتميزة، وبيّنت لنا الانتشار الواسع للرياضة بين الفتيات وإقبالهن اللافت للمشاركة في المنافسات، وأنتجت لنا لاعبات عالميات مثل بلقيس الهاشمي وشمّا الكلباني، وأسماء الحوسني وغيرهن ممن توّجن بالذهب في كبرى البطولات العالمية والقارية كبطولة آسيا للجو جيتسو وبطولة العالم للجو جيتسو، ودورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، والألعاب العالمية.

وأثنى الظاهري على التواجد الجماهيري الكبير في المدرجات وجموع الأسر والعائلات التي وقفت بقوة خلف بناتها، مؤكداً أن مدينة العين تمتلك قاعدة كبيرة من الممارسين، ومجتمعها من أكبر الداعمين لانتشار رياضة الجو جيتسو. وتقدّم بالشكر إلى جامعة الإمارات على استضافتها النموذجية للبطولة، وإفساحها المجال أمام الجماهير للاستمتاع بمنافسات قوية وتشجيع الأبناء وتحفيزهم لتقديم الأفضل على البساط.

وأشار الظاهري إلى أن مهرجان التحدي للجو جيتسو نجح في توفير تجربة رياضية وترفيهية ومجتمعية متكاملة، استفاد منها اللاعبون وأسرهم على حد سواء. وأوضح، أن المهرجان يعد نسخة مصغرة عن مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو الشهر المقبل، حيث تستعد العاصمة لتنظيم أكبر تجمّع لرياضة الجو جيتسو للبراعم والأطفال والناشئين على مستوى العالم، وستوفّر لهم تجربة رياضية وترفيهية ليس لها مثيل. وأعربت ربا الهاشمي، إدارية أكاديمية أدما للجو جيتسو في أبوظبي، عن سعادتها بالأجواء الإيجابية للمهرجان والنجاح المبهر للبطولة التي يقف خلف تنظيمها اتحاد متطور ومسؤول وملهم بأفكاره ومبادراته، ساهم على مدى أعوام في تطوير اللعبة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على خريطة الجو جيتسو العالمية، ويواصل دوره بثبات في هذا الإطار.

وقالت: تمثل بطولة التحدي منصة مثالية لبراعم وناشئي أكاديمية أدما للتحضير لمهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو ومنافسات بطولة أبوظبي العالمية للناشئين، ونحن راضون تماماً عن أداء لاعباتنا اليوم واللاتي نجحن في اعتلاء منصة التتويج، مؤكدة أن هذه الفئة تمثل عماد الأكاديمية في الأعوام القادمة، وتضم أكاديمية أدما العديد من المواهب التي ينتظرها مستقبل مشرق في اللعبة.

فرحة التتويج وتحقيق الأحلام

قالت هديل القدحة من المملكة العربية السعودية ولاعبة نادي بني ياس - حزام أصفر، والتي نجحت في الحصول على ذهبية البراعم وزن 57 كجم: أشعر بسعادة بالغة لتحقيق الانتصار والوقوف على منصة التتويج، وإدخال الفرحة في نفوس الأهل والأصدقاء الذين شجعوني ودعموني بقوة خلال النزالات.

وأضافت: أتدرب كثيراً في النادي بعد الانتهاء من واجباتي المدرسية وأتطلع للمشاركة في مهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو وتحقيق الميدالية الذهبية.

بدورها، قالت ميثاء النيادي - حزام أصفر، من نادي العين، والتي حازت ذهبية فئة الناشئات وزن 40 كجم: أشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لتحقيق هذا الإنجاز، والتفوق بجميع النزالات التي خضتها أمام لاعبات يملكن الكثير من الطموح والرغبة في تحقيق الفوز.

وأضافت: أشكر اتحاد الإمارات للجو جيتسو على تنظيم هذه المنافسات التي تساعدنا على النمو والتطور وتحقيق أحلامنا في الرياضة. أهدي هذا الإنجاز للنادي ولأسرتي التي تدعمني في كل خطوة من مسيرتي نحو النجاح والتميز.