«غزلان» أول «الحقايق الأبكار».. و«السابح» بطل «الجعدان»

عبدالله عامر (منطقة الظفرة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثاني لمهرجان الظفرة لسباقات الهجن 2023، والتي أُقيمت مساء أمس في منطقة الظفرة.

كما شهد السباقات الخاصة بفئة اللقايا لمسافة 4 كلم جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكسبت «غزلان» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي كأس الحقايق الأبكار المفتوح بعد وصولها في المركز الأول، وأنهت المسافة بزمن قدره 5:50:00 دقيقة.

وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان المفتوح، طار «السابح» لسلطان جريو المنصوري مع البندقية والمركز الأول، وأنهى المسافة في 5:49:2 دقيقة، وفازت «وشل» لعبدالعزيز سويلم الكتبي مع كأس الأبكار الإنتاج في الشوط الثالث، وقطعت مراحل الشوط في 5:47:6 دقيقة.

وفي الشوط الرابع، انتزع «الظبي» لحمود حمدان الوهيبي شداد الجعدان الإنتاج، بعد وصوله إلى خط الختام بزمن 5:50:8 دقيقة، وفي الشوط الخامس وتحدي الأبكار المفتوح خطفت «العنود» بشعار محمد سهيل بن عويضان المركز الأول والكأس بزمن 5:47:5 دقيقة.

وأهدى «النادر» مالكه عبدالله سعيد النيادي ناموس الشوط السادس البندقية بعد وصوله في المركز الأول وبتوقيت 5:50:2 دقيقة، وفي الشوط السابع تصدرت «إزعاج» لمحمد ساريي بلوش المزروعي مراحل الشوط لتكسب كأس الأبكار الإنتاج والمركز الأول بزمن 5:50:9 دقيقة، وفي الشوط الثامن انتصر «ممدوح» لسعيد سليم علي العامري على منافسيه، محققاً المركز الأول والشداد بعد وصوله بزمن 5:53:5 دقيقة.

وشهدت الفترة الصباحية 20 شوطاً للقايا، وتمكنت «مكيدة» لسيف فارس الفندي المزروعي من الفوز بالشوط الرئيسي الأول، بعد أن قطعت مسافة الـ4 كلم في زمن قدره 5:59:9 دقيقة، كما فاز «الظبي» لخلفان سالم حمدان المنصوري بالشوط الثاني، وقطع المسافة في 6:02:4 دقيقة.

أما الشوط الثالث، فكان من نصيب «مرحب» لخليفة عبدالله منيه الشامسي، وسجلت زمناً قدره 5:58:7 دقيقة (أفضل توقيت)، وانتزع «الفايز» لأحمد سيف سالم النيادي الشوط الرابع، وقطع المسافة في زمن قدره 6:00:7 دقيقة.

وتصدرت «الوثبة» لحمود أحمد أغمال الحرسوسي الشوط الخامس في زمن قدره 6:05:9 دقيقة، وانتصرت «أراء» لرامس محمد ظبيب العامري بالشوط السادس، وقطعت المسافة في زمن قدره 6:04:05 دقيقة، وفاز «ملبي» لمحمد سهيل سالم الخييلي بالشوط السابع في زمن قدره.6:03:7 دقيقة، كما فاز «السلع» لزيتون عوض عتيق زيتون المهيري بالشوط الثامن، وقطع المسافة في زمن 6:05:6 دقيقة، وفازت «ملامح» لمسيعد محمد مسيعد خالد المنصوري في الشوط التاسع وقطعت المسافة في زمن قدره 6:05:8.8 دقيقة، وتصدرت «النويعس» لراشد سلطان سالم الدرعي الشوط العاشر في زمن قدره 6:03:2 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز «منذر» لسيف محمد بن خموشة العامري، و«شقران» لسالم عبيد الضحاك المنصوري، و«لخمرية» لعبدالله سعيد عامر النيادي، و«مشعلة» لراشد حمدان محمد بخيت الحميري، و«جبارة» لصالح عبيد الخالص العامري، و«جلمودة» لثانر سيف ثامر المرر، و«احترام» لمحمد خليفة العميمي، و«صمت» لحمدان محمد خليفة العميمي، و«ريناد» لأحمد بن محمد القبيسي، و«الفارس» لمعالي علي سالم عبيد الكعبي.