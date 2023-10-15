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الرياضة

ألمانيا تدشن حقبة ناجلسمان بـ «ثلاثية»

ألمانيا تدشن حقبة ناجلسمان بـ «ثلاثية»
15 أكتوبر 2023 08:07

هارتفورد (أ ف ب) 

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استهل المنتخب الألماني عهده مع مدربه الجديد يوليان ناجلسمان، بفوز كبير على مضيفته الولايات المتحدة 3-1، في مدينة هارتفورد الأميركية، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، قبل ثمانية أشهر على استضافته كأس أوروبا.
وكانت الولايات المتحدة البادئة بالتسجيل عبر مهاجم ميلان الإيطالي كريستيان بوليسيك، وتحديداً في الدقيقة 27، بتسديدة قوية رائعة من حافة المنطقة، لكن «دي مانشافت» رد بعد 12 دقيقة، بواسطة قائده لاعب وسط برشلونة الإسباني إلكاي جوندوجان «39».
وسجلت ألمانيا هدفين في الشوط الثاني عن طريق مهاجم بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروج «58»، وصانع العاب بايرن ميونيخ جمال موسيالا «61».
وهو الفوز الأول لألمانيا في أول مباراة بإشراف ناجلسمان المعين، قبل ثلاثة أسابيع، خلفاً لهانزي فليك «المقال» من منصبه بسبب النتائج المخيبة، آخرها الخسارة أمام اليابان 1-4.
وأصبح فليك أول مدرب ألماني يُقال في سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، تلت خروجه المحبط للمرة الثانية توالياً من دور المجموعات في كأس العالم.
وتخوض ألمانيا ودية ثانية في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل ضد المكسيك في فيلادلفيا.
وهو الفوز الثاني تواليا لألمانيا، بعد الأول على حساب فرنسا وصيفة مونديال قطر 2-1، عندما أشرف على إدارتها الفنية مؤقتا نجمها السابق رودي فولر.

ألمانيا
أميركا
جوليان ناجلسمان
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إلكاي جوندوجان
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