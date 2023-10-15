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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يخسر أمام «السامبا» في« دولية إسبانيا»

«أبيض الشاطئية» يخسر أمام «السامبا» في« دولية إسبانيا»
15 أكتوبر 2023 08:19

دبي (الاتحاد)

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خسر منتخب كرة القدم الشاطئية أمام البرازيل 3-7، في المباراة التي أقيمت، ضمن الجولة الثانية لبطولة إسبانيا الدولية، التي تنظمها اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في «الفيفا».
سجل أهداف «أبيض الشاطئية»، عبدالله عباس، وحميد جمال حارس المنتخب، وهيثم الكعبي.
وبالنتيجة نفسها، هزم المنتخب الإسباني نظيره المكسيك، ضمن ذات الجولة.
وبختام منافسات الجولة الثانية، تجمد رصيد منتخبنا عند «نقطة» واحدة في المركز الثالث، حققها من فوزه في مباراة الجولة الأولى على إسبانيا 4-3 بالركلات الترجيحية، بينما رفع البرازيل رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق فوزاً كبيراً على المكسيك 15–4 في ذات الجولة، ليتصدر قمة ترتيب البطولة.
فيما حل منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، يليه المكسيك رابعاً من دون نقاط.
ويواجه منتخبنا الوطني منتخب المكسيك مساء اليوم «الأحد»، في الجولة الثالثة والختامية لمنافسات البطولة، بينما يلتقي البرازيل وإسبانيا.

الإمارات
الكرة الشاطئية
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