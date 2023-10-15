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الرياضة

ناجلسمان يشيد بـ «الماكينات»

ناجلسمان يشيد بـ «الماكينات»
15 أكتوبر 2023 08:29

 
هارتفورد (د ب أ)


أشاد جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم، بأداء فريقه في المباراة أمام نظيره الأميركي، والتي استهل فيها مشواره مع «الماكينات» بفوز ثمين 3-1 على نظيره الأميركي في هارتفورد. 

ووصف ناجلسمان «36 عاماً» الفوز بأنه مستحق، كما أكد أن فريقه قدم أداءً رائعاً على المستوى الكروي، وحسم المباراة بجدارة في الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 1-1. 

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واختص ناجلسمان بالإشادة لاعبه إلكاي جيوندوجان، الذي سجل الهدف الأول، وقال: «إلكاي قدم مباراة متميزة، وسعى وراء كل كرة».
وأشار ناجلسمان: «لم يكن كل شيء مبهراً، ولكن الوضع كان جيداً، ما زال أمامي شيء لأقدمه». 

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الثانية بقيادة ناجلسمان عندما يلتقي نظيره المكسيكي يوم الثلاثاء المقبل ودياً في فيلادلفيا.

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جوليان ناجلسمان
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