جوردان يبرئ بيرسي تاو



القاهرة (د ب أ)



أعرب داني جوردان رئيس اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا عن ثقته بنجاح المغرب في تنظيم كأس العالم، وأكد أنه ليس هناك أزمات مع لاعب الأهلي المصري، ومنتخب بلاده بيرسي تاو، كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال داني جوردان في تصريحات تليفزيونية للقناة الأولى بالتليفزيون المصري: «بيرسي تاو لم يتحدث في البداية مع مدرب منتخب جنوب أفريقيا، هو قال إنه لديه أمر عائلي، ويريد أن يحل هذا الأمر، لكن بيرسي تاو لاعب ملتزم، والتزم بكل تجمع للمنتخب، وليست لدينا أي مشكلة بين اللاعب ومدرب جنوب أفريقيا».

وأضاف: «المدرب تحدث بعد ذلك مع بيرسي تاو، وتفهم أمره جيداً، وأن لديه أمراً عائلياً، وقال له اعتن بابنك، بيرسي تاو لاعب مهم في منتخب جنوب أفريقيا، وكان أمراً جيداً أن نراه مع الأهلي يفوز بالمباريات، وأتمنى له أن يواصل ذلك».

وأضاف: «بيرسي تاو وبيتسو موسيماني حققا نجاحات كبيرة في مصر، وفتحا الباب أمام لاعبي ومدربي جنوب أفريقيا للتواجد في مصر، مثل فخري لاكاي في بيراميدز، خاصة وأن مستوى الكرة في مصر تطور كثيراً وأصبح قوياً، وبدورنا نشجع لاعبي جنوب أفريقيا للاحتراف في مصر».

وقال: «واثق أن المغرب ستنجح في تنظيم كأس العالم، هي بلد عظيمة، ولديها منتخب كبير، والاتحادات الأفريقية ستواصل السعي لتنظيم كأس العالم بعد ذلك، وهي لحظة عظيمة للكرة الأفريقية، وأتمنى أن نرى فريقا أفريقيا يفوز بكأس العالم، واقتربنا من هذا الحلم عبر غانا والمغرب، والقادم أن نفوز بالكأس، وأتمنى للمغرب كل الحظوظ الطيبة في التنظيم ولفريقهم».