«أسود الأطلس» يفلت من مصيدة «الأفيال»



أبيدجان (أ ف ب)

أنقذ مهاجم أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي، منتخب بلاده المغرب، رابع النسخة الأخيرة لـ «مونديال 2022»، من الخسارة أمام مضيفه الإيفواري، بإدراكه التعادل 1-1 في أبيدجان، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، في إطار استعداداتهما لتصفيات مونديال 2026، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها الثاني مطلع العام المقبل.

وكانت كوت ديفوار في طريقها إلى الفوز بهدف مهاجم بوروسيا دروتموند الألماني سيباستيان هالر، لكن الكعبي، متصدر لائحة هدافي الدوري اليوناني مع المهاجم الإسباني لفريق أريس سالونيك لورين مورون برصيد 5 أهداف لكل منهما، نجح في إدراك التعادل، بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان مهاجم إشبيلية الإسباني يوسف النصيري.

وكانت «الأفيال» الأخطر في الشوط الأول، وكادت تفتتح التسجيل في مناسبتين عبر لاعب وسط رينس الفرنسي عمر دياكيتيه من انفرادين داخل المنطقة، لكن مدافع وستهام يونايتد الإنجليزي نايف أغرد أنقذ الموقف، بإبعاده الكرة، وهي في طريقها إلى المرمى.

وترجم هالر أفضلية كوت ديفوار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما تلقى كرة داخل المنطقة من مهاجم سلتا فيجو الإسباني جوناثان بامبا تابعها، على يسار حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو.

وحاول المغرب الذي غاب عن صفوفه لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي سفيان أمرابط، وجناح الريان القطري سفيان بوفال بسبب الإصابة، وجناح جالطة سراي التركي حكيم زياش الذي جلس على «دكة البدلاء«، تدارك الموقف في الشوط الثاني، وكاد يفعلها من ركلة حرة مباشرة، انبرى لها مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي تصدى لها حارس أنجيه الفرنسي يحيى فوفانا على دفعتين.

ونجح «البديل» الكعبي في هز الشباك، بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان النصيري، عندما استغل كرة داخل المنطقة للبديل الآخر لاعب وسط جنك البلجيكي بلال الخنوس، فشل مدافع ستراسبورج الفرنسي أباكار سيلا في تشتيتها، تابعها الكعبي بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى.

وكاد الخنوس يفعلها عندما توغل داخل المنطقة، وانفرد بالحارس فوفانا، لكن الدفاع تدخل في توقيت مناسب وشتت الكرة، ورد جناح غلطة سراي لويس زاها برأسية ساقطة من مسافة قريبة تصدى لها بونو.

وتلعب كوت ديفوار الثلاثاء مع ضيفتها جنوب أفريقيا ودياً، فيما يلعب المغرب في اليوم ذاته مع ليبيريا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا في أغادير، والتي كانت تأجلت الشهر الماضي بسبب الزلزال.

وأوقعت قرعة العرس القاري كوت ديفوار في المجموعة الأولى، إلى جانب السنغال حاملة اللقب، وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، فيما جاء المغرب في المجموعة السادسة مع جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وفي تصفيات مونديال 2026، جاء المغرب في المجموعة الخامسة مع زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا، فيما تلعب كوت ديفوار في المجموعة السادسة مع الجابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل.