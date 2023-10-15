شباب الأهلي إلى «مربع ذهب» كأس اليد



رضا سليم (دبي)



تأهل شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، بعد فوزه على الجزيرة 21-20، في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 13-13، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 6 نقاط، منفرداً بقمة المجموعة الأولى، بعد تفوقه في الجولة الأولى على الوصل الذي انتزع الفوز الأول في المجموعة، بتغلبه على النصر 30-27 في المباراة التي أقيمت بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 12-10.

ويدور صراع البطاقة الثانية في المجموعة بين الجزيرة والوصل في اللقاء الذي يجمع بينهما الثلاثاء بصالة «الإمبراطور»، بعدما تساوى الفريقان في عدد النقاط، ولكل منهما 4 نقاط، بينما يلتقي شباب الأهلي مع النصر في مباراة «تحصيل حاصل» للأخير الذي خسر في مباراتين، وتلاشت آماله في التأهل، أو المنافسة على «بطاقة المربع»، فيما يرغب «الفرسان» الذي يستضيف المباراة بملعبه، في مواصلة الانتصارات، وتصدر المجموعة بـ «العلامة الكاملة».

يذكر أن نصف النهائي يقام 21 أكتوبر الجاري، فيما تجرى المباراة النهائية 28 من الشهر نفسه.

من ناحية أخرى، خاض منتخبنا التدريب الأول في الدوحة، بعد وصول البعثة يوم السبت الماضي، استعداداً للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تنطلق الأربعاء وتستمر إلى 28 أكتوبر الجاري.

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، رئيس البعثة، أن المنتخب تدرب فور وصوله إلى الدوحة، وهناك حالة تركيز، والمعنويات عالية من اللاعبين، وهناك مباراة ودية مع «الأولمبي القطري»، وتعد «بروفة أخيرة» قبل بداية المهمة في البطولة.

يدشن منتخبنا مشواره في التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية الأربعاء، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً قطر والسعودية والهند والصين، فيما يلعب مباراته الثانية يوم الخميس أمام الصين، ويحصل على راحة الجمعة، ويعود للقاء قطر السبت المقبل والسعودية يوم الأحد، والهند 24 أكتوبر، في نهاية الدور الأول للتصفيات.