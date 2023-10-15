فايزر: الإمارات تنظم البطولات العالمية للجودو بـ «قمة التميز»



أبوظبي (الاتحاد)



أكد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، أن أسرة اللعبة في العالم، على موعد مع أحداث رياضية عالمية في أبوظبي التي تحتضن أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول، للمشاركة في الجولة قبل الأخيرة من بطولات «الجراند سلام الكبرى» للجودو، ويشهد عام 2023، العديد من المنافسات المثيرة، مع بداية العد التنازلي ل «أولمبياد باريس 2024»، لذلك من المتوقع أن تكون منافسات بطولة أبوظبي قمة في الإثارة والتميز، وهو حلم ينتظره أبطال الجودو بشغف كبير.

وأضاف في تصريح لكتيب «بطولة أبوظبي جراند سلام»، ما زلت فخوراً برياضتنا وأشخاصها الذين يسعون جاهدين للتفوق، رغم الظروف المتغيرة باستمرار، لذلك نحن على موعد مع «أبوظبي جراند سلام»، بضيافة من الدرجة الأولى الممتازة، في مدينة مزدحمة بطموحات المستقبل، وتفتخر بالهندسة المعمارية الحديثة، والاحترام لتاريخ المنطقة وثقافاتها، إنها الوجهة المثالية لاستضافة واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى عام 2023، والتي تحتضنها العاصمة أبوظبي التي تطل على الخليج العربي الجميل، بوصفها بوابة إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا، متمنياً لأسرة الجودو في العالم والمحترفين والمتطوعين والمنظمين قضاء الوقت الرائع في الإمارات بلد المحبة والتسامح.

وقال: لا بد من شكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، على جهوده المخلصة التي أسهمت في طفره الجودو على مستوى المنطقة والعالم، من خلال وجود ممثل جودو الإمارات ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أميناً لصندوق الاتحاد الدولي منذ عام 2007.

من جهة ثانية، تبدأ الوفود المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى الوصول عبر مختلف مطارات الدولة، اعتباراً من الأحد المقبل، حسب الجدول الزمني للبطولة، فيما يعود منتخبنا من معسكر جورجيا يوم الجمعة.