«مناضل سعفان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية



أبوظبي (الاتحاد)

حقق الجواد «مناضل سعفان» لقب «المحطة المصرية»، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في ميدان سباق نادي الجزيرة بالقاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين للكأس الغالية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتمكن البطل «مناضل سعفان» العائد لإسطبلات سعفان، وتحت إشراف المدرب ميشيل كوكيدس، وقيادة الفارس جوجور من حصد لقب الشوط الرابع «الرئيسي»، في مهرجان الكأس الغالية، حيث قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 1:58:00 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني «بريق الأمل»، فيما جاء ثالثاً «ميسون الأصيل».



وشهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته الـ12 في مصر، مشاركة 62 خيلاً، تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

شهد المهرجان، وتوج الفائزين، سعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، وصالح جمعة السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر، وفليكس يوسف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «سعداء بتواصل نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية، وامتدادها للمحطة الـ12 في مصر الشقيقة، كما نشيد بالجهود التنظيمية والدور المتميز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على تحقيق المشاركة الواسعة لملاك ومربي الخيل في مهرجان الكأس الغالية، مؤكداً أن محطة مصر تمثل مفخرة لسلسلة سباقاتنا العالمية، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في الأشواط الستة التي عكست حجم ومكانة العلاقات والروابط الاستراتيجية والمسيرة المشتركة التي تجمعنا بأشقائنا المصريين، مؤكداً أن الكأس الغالية مستمرة في تعزيز الدعم والرعاية لسباقات الخيل المصرية وتحقيق النهضة لمسيرتها».

بدوره، قال صالح جمعة السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر: «يسرنا المشاركة في سباق المحطة الـ12 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر الشقيقة، كما تمثل المشاركة الكبيرة لملاك الخيل في سباقات مهرجان الكأس الغالية دلالة مهمة على مكانة الحدث وقيمته الكبيرة ومدى قوة الروابط التي تجمع الإمارات بمصر، معرباً عن فخره بالنجاحات، متقدماً بالتهنئة لجميع الفائزين».

التعاون المشترك

قال سعيد المهيري ممثل اللجنة المنظمة العليا للكأس الغالية: «نفخر بالتعاون الرياضي المشترك بين الإمارات ومصر في جميع الرياضات والألعاب، مشيداً بالحضور الجماهيري الكبير لسباق الكأس الغالية في القاهرة، والأجواء المتميزة التي رافقت المهرجان بجميع أشواطه، معرباً عن سعادته بالنجاحات والأصداء المميزة والتفاعل الكبير لملاك الخيل في مصر مع سباقات الكأس الغالية».

