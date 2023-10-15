بيدري يتفادى دهس «مشجع الأوتوجراف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نجح النجم الدولي الإسباني بيدري «20 عاماً» متوسط ميدان برشلونة، في تفادي دهس مشجع، وتوقف بسيارته على وجه السرعة، لدى خروجه من مركزتدريب الفريق، تجنباً للاصطدام بمتفرج توقف أمامه فجأة من أجل طلب التوقيع على «أوتوجراف».

وذكرت صحيفة «دياريو سبورت» التي نشرت النبأ أن بيدري انتهز فرصة غياب عدد كبيرمن اللاعبين عن مركز التدريب، بحكم وجودهم مع منتخباتهم الوطنية بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية»، واستغل ذلك في تكثيف تدريبات التأهيل من الإصابة التي لحقت به حتى يكون جاهزاً قبل موعد «كلاسيكو الأرض» أمام الغريم اللدود ريال مدريد، والذي يقام يوم 28 أكتوبرالجاري.

وقالت الصحيفة إن بيدري اضطر إلى التوقف بسيارته فجأة لتفادي إصابة هذا المشجع، وأشارت إلى إن تلك لم تكن الحادثة الأولى من نوعها عند مركز التدريب، وإنما سبقها سلسلة من الحوادث المماثلة، منها ما تعرض له النجم الدولي البرتغالي جواو كانسلو من مضايقة وإزعاج من جانب أحد المشجعين لدى دخوله مركز التدريب، ما اضطره إلى التصرف بحزم معه.

وأوضحت الصحيفة أن كانسلو اشتكى وقتها بإن توافد الجماهيربأعداد كبيرة نحو اللاعبين طلباً لتوقيع «أوتوجرافات» أو التصوير، سواء كان ذلك في التدريب أو حتى في أثناء وجودهم بـ «جولات حرة» داخل مدينة برشلونة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إن إدارة البارسا اتخذت إجراءات مشددة من أجل الحد من هذه الظاهرة وحل مشكلة تهافت الجماهيرعلى اللاعبين لدى دخولهم وخروجهم من مركز التدريب، وأول هذه الإجراءات إنها لم تعد تعلن بدقة عن «مواعيد» الحصص التدريبة أوالمؤتمرات الصحفية، حتى لا تغزو الجماهيرالمكان وتتسبب في وقوع حوادث شبيهة بتلك التي تعرض لها بيدري وجواو كانسالو.