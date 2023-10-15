«أبوظبي البحري» ينظم «الفلاي بورد» و«الزوارق اللاسلكية»



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ينظم النادي بطولة القناة لزوارق الريموت كنترول والفلاي بورد في القناة، يوم 21 أكتوبر الجاري.

وتأتي إقامة المنافسات في منطقة القناة، لتعزيز الشراكة بين القناة والنادي البحري، ضمن خطة طموحة لتنظيم عدد من البطولات البحرية خلال هذا الموسم في القناة، والتي تُعد من الوجهات السياحية البحرية الأبرز بالعاصمة أبوظبي في الوقت الحالي، وتمتلئ بكل مقومات الترويج السياحي والترفيهي أيضاً.

وبدأت البطولات البحرية في القناة خلال مارس الماضي، وشهد تنظيم منافسات الموتوسيرف إقبالاً كبيراً، ورسمت لوحة تنافسية متميزة لجمهور القناة، ومحبي الرياضات البحرية، ومن المقرر أن تقام 21 أكتوبر منافسات زوارق الريموت كنترول في البداية، ثم الانتقال إلى تحدي واستعراض الفلاي بورد، ومن المنتظر مشاركة مجموعة من المحترفين في الرياضتين.

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى إدارة القناة، والتي أصبحت شريكاً متميزاً مع النادي عبر تنظيم الأنشطة البحرية، وقال: نشكر إدارة القناة للتسهيلات التي تم تقديمها، لتنظيم الأحداث البحرية، ونعتمد دوماً الشواطئ والمناطق البحرية الرائعة في العاصمة لتنظيم البطولات البحرية، وفي القناة نحن ذاهبون إلى جمهور متميز يحضر منافسات البطولتين والاستعراض، نتوقع حضور جمهور كبير، خاصة أنه يصادف نهاية الأسبوع.

وأضاف: تجربة إقامة الموتوسيرف كانت ناجحة في مارس، ونجحنا في صناعة يوم رياضي حافل، بالإضافة إلى المنافسات الترفيهية التي صاحبت الحدث، ونتوقع نفس النجاح في منافسات اليوم المقبل، وقال: تعتبر منطقة القناة ملائمة لإقامة السباقات البحرية بشكل قريب من الجمهور، وتعطيه فرصة متابعة أفضل.

وشدد سالم الرميثي على خطة النادي الشاملة في الترويج لكل الشواطئ والمناطق البحرية المهمة في الإمارة، وخطة المضي أيضاً في أن يكون هناك حضور للنشاط البحري.

وقال: نطمح هذا الموسم للوصول إلى مناطق مميزة وشواطئ عديدة أبرزها السلع، شاطئ المغيرة في المرفأ، وهي جميعها في الظفرة، وأيضاً منطقة كاسر الأمواج المنطقة المعتادة لإقامة السباقات البحرية، ولا ننسى شاطئ الحديريات وشاطئ ياس ومنطقة القرم التي شهدت تنظيم بطولات بحرية في المواسم الماضية، ونطمح إلى العودة إليها قريباً ضمن خطة واستراتيجية النادي في الترويج لمختلف المناطق البحرية في العاصمة.

النشاطات الجاذبة



وجه وليام هوليداي مدير عام القناة، الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أن هذه الشراكة بمثابة شهادة للقناة التي تبتكر دائماً، وتضيف بشكل مستمر الأحداث والنشاطات الجذابة للمنطقة.

وقال: بعد نجاح البطولات التي تمت استضافتها في السابق، قمنا بتوسيع تعاوننا مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لتوفير المزيد من أنشطة الرياضات البحرية، ليستمتع بها الجميع، نتطلع إلى رؤية العديد من عشاق الرياضات والعائلات في وجهتنا في نهاية الأسبوع.