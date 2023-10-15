الشارقة.. «العمر الأكبر» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (دبي)



تصدر الشارقة قائمة الأندية التي اعتمدت على تشكيلة تعتبر الأكبر، من حيث «معدل الأعمار»، في أول «5 جولات» من «دوري أدنوك للمحترفين»، فيما كان حتا والوحدة على التوالي صاحبي التشكيلة «الأصغر عمراً»، وهما الوحيدان اللذان نزلا عن معدل 27 عاماً، وشباب الأهلي الأكثر اعتماداً على أصحاب الخبرة فوق سن 30 عاماً تحديداً، لكنه في الوقت نفسه يعرف كيف يستفيد من «المواهب الشابة»، حيث كان الثالث، في الاعتماد على لاعبين تحت سن 21 عاماً، وذلك بحسب إحصائية أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت أبرز الدوريات حول العالم.

واعتمد الشارقة على تشكيلات من اللاعبين، بمعدل أعمار يعتبر الأكبر في «دورينا»، بمعدل 29.03 عام، يليه بني ياس 28.9 عام، وشباب الأهلي 28.71 عام، والنصر 28.66 عام، والوصل 28.58 عام.

وجاء خلفهم عجمان 28.57 عام، والإمارات 28.57 عام، والعين 28.17 عام، وخورفكان 27.84 عام، والبطائح 27.51 عام، الجزيرة 27.40 عام، اتحاد كلباء 27 عاماً، والوحدة 26.88 عام، وحتا 26.29 عام.

ويعتبر «الفرسان» الأكثر اعتماداً على لاعبي الخبرة، لأنه أكثر من أشرك لاعبين من فوق سن الـ 30 عاماً، بنسبة 48.1% من تشكيلاته في الجولات الخمس الماضية، فيما كان البطائح أكثر من أشرك لاعبين بمعدل أعمار من 26 إلى 29 عاماً بنسبة 47.3%، وحتا أكثر من أشرك لاعبين بمعدل أعمار من 22 إلى 25 عاماً بنسبة 37.1%، وهو أيضاً أكثر من أشرك لاعبين بمعدل أعمار تحت 21 عاماً بنسبة 18.8%، يليه اتحاد كلباء 18.2%، ثم الجزيرة وشباب الأهلي 17.2%.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، جاء في قائمة العشر الأوائل، تولوز الفرنسي في المركز الأول بوصفه الفريق صاحب معدل الأعمار الأصغر سناً بـ 24.16 عام، يليه فالنسيا الإسباني 24.16 عام، ثم بيرنلي الإنجليزي 24.57 عام، ثم فروسينوني الإيطالي 24.87 عام، وتشيلسي الإنجليزي 24.95 عام، أرسنال الإنجليزي 24.96 عام، وليتشي الإيطالي 25 عاماً، وباريس سان جيرمان 25.08 عام، توتنهام الإنجليزي 25.12 عام، وستراسبورج الفرنسي 25.22 عام.