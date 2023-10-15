«أبوظبي إكستريم» تشهد أقوى نزال بين السوري سليمان والإيطالي فيتوري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن استضافة سلسلة من النزالات الحماسية بين أقوى المقاتلين على مستوى العالم في إطار الدورة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، والتي تنطلق بعد أيام.

وتشهد الفعالية مباراةً شيّقة تجمع السوري طارق سليمان مع الإيطالي مارتن فيتوري، حامل لقب بطولة «فيناتور إف سي» للوزن المتوسط والمنافس الحالي على لقب بطولة «يو إف سي» للوزن المتوسط والمعروف بلقب «الحلم الإيطالي»، ما يضمن لعشاق الفنون القتالية أمسية مليئة بالتشويق والمنافسة الشرسة.

وتُقام البطولة يوم 20 أكتوبر الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق سليمان: «أتوقع أن تكون المنافسة شرسة مع فيتوري، لكنني متحمسٌ لخوض هذا النزال، وأدعوه لتقديم أفضل ما لديه على الحلبة، كي نضمن للمتابعين تجربةً لا تُضاهى».

ويمثّل طارق سليمان، الرياضي السوري المتخصص في الفنون القتالية المختلطة، أحد أبرز المشاركين في بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، حيث حقق 12 انتصاراً جاءت ستة منها باستخدام حركات الإخضاع، والتي يسعى لاستخدامها في التغلب على فيتوري.

واستهل سليمان مسيرته المهنية في الفنون القتالية المختلطة بتحقيق انتصارين في بطولات الهواة، ويشمل رصيده اليوم 12 انتصاراً و8 هزائم دون تعادلات مع إلغاء نتيجة أحد نزالاته، ويمتاز بقدرته على حسم جميع النزالات، كما يمتلك سليمان سجلاً مميزاً برصيد 3 انتصارات دون هزائم في مسيرته في الفنون القتالية المختلطة، الميزة التي يثق بأنها ستتيح له التفوق على منافسيه خلال البطولة.

وتعليقاً على مشاركته في بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1) المرتقبة، قال سليمان: «هناك تشابه لافت بين أبوظبي إكستريم (ADXC 1) وبطولات الفنون القتالية المختلطة، وأعتقد أنني أتمتع بالأفضلية على لاعبي الجو جيتسو بفضل قدرتي على الاستفادة من القفص ومهارتي في استخدام القدمين والمناورة وحركات التثبيت على سياج القفص، ما يتيح لي التغلب عليهم. وأتطلع للمشاركة في هذه البطولة الفريدة. وساعدني حبي لرياضة المصارعة على تحقيق أكثر من نصف انتصاراتي عن طريق حركات الإخضاع، وتسعدني المشاركة إلى جانب العديد من الأسماء البارزة على مستوى الرياضة، ولا يسعني الانتظار حتى انطلاق المنافسات، لنمنح الجمهور عروضاً قتالية قوية».

ويواصل سليمان استعداداته لتقديم أداء جيد، ولا سيما مع بقاء أيام قليلة على انطلاق البطولة، وأضاف: «حظيت بفرصة التدرب في المعسكر التدريبي مع فريق نوجيرا دبي والمدرب تياجو سا، والذي يمتلك خبرة واسعة في فئة المنافسات من دون بدلة، وأتطلع لبذل قصارى جهدي وتطبيق كل ما تعلمته في الحلبة».

وأشار سيلمان إلى أنه عندما بدأ المنافسة في بطولات الجو جيتسو كان يفتقر إلى الخبرة بقوانين اللعبة ونظام النقاط، مما جعله متأخراً عن خصومه. ويتوقع اليوم أن يحدث العكس في أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، حيث قال: «أتطلع لخوض النزالات والاستفادة من أسلوب القتال الشرس ومهارة الاستفادة من القفص التي اكتسبتها من ممارسة الفنون القتالية المختلطة».

ويرى سليمان بأن التوجه نحو الجرابلينج هو تطور طبيعي لرياضيي الفنون القتالية المختلطة، وقال: «أعتقد أنني أسير على الطريق الصحيح لتطوير مسيرتي المهنية في الفنون القتالية المختلطة، وتسرني هذه الفرصة لتحدي نفسي والمشاركة في بطولات الجرابلينج التي لطالما كانت شغفي الحقيقي ومارستها 15 عاماً وحملت حزامها الأسود لثلاث سنوات».