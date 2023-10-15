«الإمبراطور» يعود بـ«ريمونتادا» أمام «الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)



حول الوصل تأخره أمام ضيفه شباب الأهلي، في شوطين على التوالي، إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم معقل «الأصفر»، في ذهاب نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، في انتظار مواجهة الإياب الحاسمة يوم السبت المقبل بمعقل «الفرسان».

وجاءت أفضلية البداية في مواجهة ذهاب النهائي، والتي استمرت أكثر من ساعتين، لمصلحة «الفرسان»، بعدما تقدم بنتيجة الشوطين الأول والثاني «25- 18، 25- 21»، قبل تبدأ صحوة «الإمبراطور» من الشوط الثالث بنتيجة «26- 24»، ليدرك بعدها التعادل في نتيجة الأشواط في الرابع «25- 23»، قبل الفوز المثير في الشوط الخامس والحاسم «15- 11».

ويطارد الوصل في إياب النهائي المرتقب تتويجه باللقب السادس في تاريخه ضمن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة، والأول منذ آخر تتويج موسم 2012- 2013، في الوقت الذي تُوج فيه «الفرسان» بآخر ألقابه على صعيد البطولة التي تفتتح موسم منافسات الطائرة، وذلك عام 2020- 2021.

من جهته، قطع بني ياس أكثر من نصف الطريق نحو حصد «المركز الثالث» في المسابقة ذاتها بالفوز على مضيفه عجمان 3-0، وحصد «السماوي» الأفضلية بعد التفوق بنتيجة الأشواط «25- 23، 25- 20، 25- 18»، ويلتقي الفريقان إياباً السبت المقبل على صالة نادي بني ياس.

وتعد كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، أول مسابقات فئة الرجال لموسم 2023- 2024، حيث شهدت مشاركة 8 أندية، وقُسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين في «الدور التمهيدي» حسب ترتيب الموسم الماضي، وضمت المجموعة الأولى أندية الجزيرة، العين، بني ياس، والوصل، فيما تضم المجموعة الثانية أندية شباب الأهلي، النصر، حتا، وعجمان.

ولعبت الأندية المتنافسة في الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، لتحديد الترتيب تنازلياً من المركز الأول وحتى الأخير، وتأهل الأول والثاني في كل مجموعة إلى نصف النهائي وصولاً إلى مباراتي النهائي، فيما تنافست الفرق الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في «دور الترضية» لتحديد الترتيب النهائي من المركز الخامس إلى الثامن.