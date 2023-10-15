سلمان بطل «المحترفين» في «الدراجات الجبلية»



دبي (الاتحاد)



أحرز أجيت سلمان المركز الأول، في فئة المحترفين للرجال، لمسافة 56 كلم، ضمن سباق الدراجات الهوائية الجبلية الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع بلدية دبي، في حديقة مشرف الوطنية بمنطقة الخوانيج للعام الثاني على التوالي، في مضمار الدراجات الهوائية الجبلية، الذي تم تصميمه بشكل فريد، وسط غابة تضم 70 ألف شجرة، وجاءت الصدارة بزمن 1:58:18 ساعة، تبعه أوسكار ماركيز وياسين آية بوعزة.

حضر المنافسات سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والفعاليات الترفيهية في بلدية دبي.

وفازت لورين مولاركي بالمركز الأول لسباق السيدات «2:21:15 ساعة»، وتبعتها هيلي باتشوفين، ونيكول رادمان.

وفي سباق الدراجات الهوائية الرملية لفئة المحترفين مسافة 56 كيلومتراً الرجال، فاز ألمير موجيك بالمركز الأول «2:03:25 ساعة»، وتبعه ميجول فيتيرانو، وأشرف خضيري.

وفي سباق السيدات، فازت ريبيكا مينك بالمركز الأول «2:29:44 ساعة»، ومن بعدها بارنابل، وجوليانا فيترانو.

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية لفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً رجال، فاز شهاب حامد بالمركز الأول «1:21:23 ساعة»، وتبعه منذر الحساني، وجيلورد بالونكيتا، وفي فئة الهواة للسيدات، فازت آني بايلي بالمركز الأول «1:42:52 ساعة»، تبعتها إميلي ميكولا، ومونيكا فيرناندز.

وفي سباق الدراجات الهوائية الرملية لفئة الهواة مسافة 37 كيلومتراً رجال، فاز جريجوري سيمبسون بالمركز الأول «1:26:15 ساعة»، تبعه فرانسيس جي آر ريس «1:31:09 ساعة»، وبيدرو ساردو «1:32:39 ساعة»، وفي فئة الهواة للسيدات، فازت ليز ياسليك في المركز الأول «1:49:20 ساعة»، وتبعتها روضة الساكت.

وفي سباق الدراجات الهوائية الجبلية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً رجال، فاز أنتوني روجاي بالمركز الأول «43:54 دقيقة»، وتبعه محمد آل علي، وعبدالله بن يوسف، وفي الفئة المجتمعية سيدات، فازت أندريجا بريل بالمركز الأول «51:15 دقيقة»، تبعتها ماري أنيلي، وماي جاسمين ريفيرا.

وفي سباق الدراجات الرملية للفئة المجتمعية مسافة 18 كيلومتراً للرجال، فاز أندري فيلجوين بالمركز الأول «43:02 دقيقة»، وتبعه ألفيان حسين، وفي فئة السيدات فازت باميلا فوكس بالمركز الأول «53:41 دقيقة»، تبعتها صنشاين سلجادو.