«كوثر» تحقق «كأس فاطمة بنت مبارك» في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

توجت الفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فيما حصد المهر «عتيق الشام» لندا موصلي، كأس الوثبة المخصصة للخيول العربية الأصيلة، واللذين أقيما بمضمار تاربس الفرنسي، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

ولم تتأخر «كوثر»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة جاري سانشيز، في إبراز مهاراتها في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك فلير دافريل للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، والبالغة جائزته المالية 16 ألف يورو.

وانطلقت البطلة المنحدرة من نسل «مجد العرب»، من الصفوف الخلفية لتتفوق بفارق 2.5 طول عن «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سامي لي، ومسجلة 1:37:80 دقيقة، فيما جاءت ثالثة المهرة «جيرادا دو نيلانس» لكريستلي كورتيد وفردريك سانشيز، بإشراف كريستيلي كورتيد، وقيادة شانا توبين.

وحصد المهر «عتيق الشام»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جاري ساتشيز، «ثنائية» كأس الوثبة ستاليونز بري فيردريك بوا لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وجاء فوز البطل المنحدر من نسل «إف البحر»، بفارق نصف طول عن المهرة «بيتيت أتيكا» لدانيال لاكيف، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة جوليوم جودجاي، وسجل البطل 2:36:40 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «زوينا ستار» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة ألكساندر جافلان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.