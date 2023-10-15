«موج» تهدي سعيد بن سرور «الفوز 500»

أبوظبي (الاتحاد)

منحت نجمة جودلفين «موج» مدربها سعيد بن سرور، الفوز رقم 500 في السباقات المصنفة، بفوز لافت بلقب كوين إليزابيث كب شالانج ستيكس للمهرات (للفئة الأولى) بمضمار كينلاند الأميركي في أول ظهور منذ فوزها بسباق 1000 جينيز الإنجليزي في مايو الماضي.

وانتزعت ابنة «إكسيد آند أكسل» بقيادة أوشين ميرفي، الفوز بفارق نصف طول على صاحبة المركز الثاني «ليندي»، والفوز هو السادس من تسع مشاركات للمهرة «موج» الفائزة بسباقي جميرا فيليز كلاسيك وجميرا فيليز جينيز في مضمار ميدان بداية العام الحالي.

وكان السباق هو أول مشاركة لـ«موج» في الولايات المتحدة، وهدفها التالي هو لقاء بريدرز كب في سانتا أنيتا الشهر المقبل، حيث سيكون لديها خيارات في سباق الميل أو سباق المهرات والأفراس في 4 نوفمبر المقبل.

وقال سعيد بن سرور: لقد كان رائعاً الوصول وتحقيق الفوز رقم 500 بالسباقات الفئوية، كما أن الوصول إلى هذا المعلم البارز في سباق من الفئة الأولى مع خيل فائز في السباقات الكلاسيكية يعد نتيجة طيبة للجميع، وتتمتع موج بسرعة عالية وتحملت مسافة 1800 متر اليوم، والميل أفضل مسافة لها بالتأكيد، ولكني أفضل التريث في تحديد الوجهة حتى فترة أقرب من سباقات بريدرز كب، وسننظر إن كان سباق الميل أو بطولة المهرات والأفراس.

ومن جانبه، قال الفارس أوشين ميرفي: سعيد كان مرتاحاً لسير تدريبات المهرة في الإسطبل، وطلب مني قيادتها الأسبوع الماضي، اليوم الشرائح الزمنية كانت سريعة نوعاً ما في النصف الأول من السباق، ولكنها مهرة متميزة وقدمت المزيد، وتتمتع بقلب وعقل كبير، وأنا مرتاح لتحقيق الفوز لجودلفين وسعيد بن سرور، وأشعر بفرحة غامرة لقيادة خيول له.