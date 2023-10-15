الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«موج» تهدي سعيد بن سرور «الفوز 500»

«موج» تهدي سعيد بن سرور «الفوز 500»
15 أكتوبر 2023 15:30

أبوظبي (الاتحاد)
منحت نجمة جودلفين «موج» مدربها سعيد بن سرور، الفوز رقم 500 في السباقات المصنفة، بفوز لافت بلقب كوين إليزابيث كب شالانج ستيكس للمهرات (للفئة الأولى) بمضمار كينلاند الأميركي في أول ظهور منذ فوزها بسباق 1000 جينيز الإنجليزي في مايو الماضي.
وانتزعت ابنة «إكسيد آند أكسل» بقيادة أوشين ميرفي، الفوز بفارق نصف طول على صاحبة المركز الثاني «ليندي»، والفوز هو السادس من تسع مشاركات للمهرة «موج» الفائزة بسباقي جميرا فيليز كلاسيك وجميرا فيليز جينيز في مضمار ميدان بداية العام الحالي.
وكان السباق هو أول مشاركة لـ«موج» في الولايات المتحدة، وهدفها التالي هو لقاء بريدرز كب في سانتا أنيتا الشهر المقبل، حيث سيكون لديها خيارات في سباق الميل أو سباق المهرات والأفراس في 4 نوفمبر المقبل.
وقال سعيد بن سرور: لقد كان رائعاً الوصول وتحقيق الفوز رقم 500 بالسباقات الفئوية، كما أن الوصول إلى هذا المعلم البارز في سباق من الفئة الأولى مع خيل فائز في السباقات الكلاسيكية يعد نتيجة طيبة للجميع، وتتمتع موج بسرعة عالية وتحملت مسافة 1800 متر اليوم، والميل أفضل مسافة لها بالتأكيد، ولكني أفضل التريث في تحديد الوجهة حتى فترة أقرب من سباقات بريدرز كب، وسننظر إن كان سباق الميل أو بطولة المهرات والأفراس.
ومن جانبه، قال الفارس أوشين ميرفي: سعيد كان مرتاحاً لسير تدريبات المهرة في الإسطبل، وطلب مني قيادتها الأسبوع الماضي، اليوم الشرائح الزمنية كانت سريعة نوعاً ما في النصف الأول من السباق، ولكنها مهرة متميزة وقدمت المزيد، وتتمتع بقلب وعقل كبير، وأنا مرتاح لتحقيق الفوز لجودلفين وسعيد بن سرور، وأشعر بفرحة غامرة لقيادة خيول له.

أخبار ذات صلة
«نيشنس برايد» لجودلفين ينتزع لقب كنيديان إنترناشونال
«ثنائية» لخيول جودلفين في أميركا
سعيد بن سرور
جودلفين
خيول جودلفين
آخر الأخبار
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©