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الإمارات تستضيف «خليجية الشباب» في أبريل

الإمارات تستضيف «خليجية الشباب» في أبريل
15 أكتوبر 2023 16:31

 
دبي (الاتحاد)

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تنظم الإمارات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب في أبريل المقبل، وجاء الإعلان في الاجتماع الـ97 للمكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، وحضره فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ناصر التميمي، وأمل بوشلاخ، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.
وشهد الاجتماع الموافقة على تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق المجالات التي يمكن الاستفادة منها، مع التأكيد على تفعيل مبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على أهمية مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي.
وشهد الاجتماع تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول مجلس التعاون، والدول المتقدمة في المجال الرياضي، بدراسة مدى إمكانية فتح قنوات جديدة، مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الرياضة، ذات جدوى حقيقية وقيمة مضافة لرياضة دول المجلس.
وخلال الاجتماع تم اعتماد التوصيات المرفوعة من اللجان الاستشارية الأربع التابعة للمكتب التنفيذي ممثلة في لجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضة، ولجنة الرياضة البارالمبية.

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