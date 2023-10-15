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4 أندية تكمل عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»

4 أندية تكمل عقد ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»
15 أكتوبر 2023 21:10

معتصم عبدالله (دبي)

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أكملت أندية دبا الحصن والعربي وجلف أف سي وسيتي، عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي تصفيات الكأس الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024، بعد ختام مرحلة دور الستة عشر بإقامة أربع مباريات مساء اليوم «الأحد»، لتلحق بأندية دبا والجزيرة الحمراء والذيد والعروبة.
وتأهل دبا الحصن بالفوز على حساب ضيفه الرمس 3-0، وسجل أهداف الفائز بدر النوبي في الدقيقة 53، بولينج ديمبل في الدقيقة 79، و«البديل» كايكي جيسوس في الدقيقة 90، في المقابل تخطى العربي عقبة ضيفه التعاون بالفوز 3-0، وسجل فاندار فييرا «ثنائية» في الدقيقتين 22 و55، قبل أن يضيف أديلتون جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 96.
وتغلب جلف أف سي على مضيفه الحمرية 2-1، وافتتح شهاب الرئيسي التسجيل للضيوف في الدقيقة 24، وأدرك كايو روزا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55، قبل أن يسجل «البديل» أيوديكي أدينكا هدف الفوز الثمن لجلف أف سي في الدقيقة 94.
وحسم سيتي تأهله على حساب يونايتد 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت على ملعب مدينة دبي الرياضية.

كأس رئيس الدولة
دبا الحصن
دبا الفجيرة
الجزيرة الحمراء
الذيد
العروبة
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