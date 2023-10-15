مصر والجزائر «قمة أفريقية» في العين

علي معالي (دبي)

يشهد استاد هزاع بن زايد بالعين، في الساعة الثامنة مساء اليوم، «قمة أفريقية» ودية بين مصر والجزائر، ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي إماراتي بقيادة يحيى الملا.

يأتي اللقاء ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، وتصفيات «مونديال 2026».

يقام «الحوار العربي» برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، والذي وفر كل عناصر النجاح للمباراة، حيث من المتوقع أن تمتلئ مدرجات استاد هزاع بن زايد بجماهير المنتخبين، في «سهرة كروية».

ويقود منتخب «الفراعنة» محمد صلاح، ومن المنتظر أن يجري البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر تغييرات في التشكيلة التي بدأت لقاء زامبيا، الذي انتهى بفوز صعب بهدف حمدي فتحي في الدقيقة 94، وفي المقابل، يحضر رياض محرز مع «محاربي الصحراء» الذي تفوق على الرأس الأخضر بـ «خماسية»، حملت توقيع محمد الأمين عمورة وحسام عوار «هدفين» ورامز زروقي وإسلام سليماني، ويدرب المنتخب جمال بلماضي.

ويعود آخر لقاء بين المنتخبين الشقيقين إلى بطولة كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهى بالتعادل 1-1.