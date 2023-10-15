«القوس والسهم» يحصد فضية وبرونزية في البطولة العربية

الرياض (وام)

فازت لاعبة منتخب الإمارات آمنة يوسف العوضي بفضية البطولة العربية للقوس والسهم، المقامة حالياً بالسعودية، محققة 668 نقطة، وحصدت جمانة علي النجار، الميدالية البرونزية، محققة 639 نقطة، ضمن فئة القوس المركب سيدات.

وأحرز عبدالله الكتبي المركز الـ15 بفئة القوس المحدب ذكور، محققاً 620 نقطة، وناصر السدراني المركز الـ20 محققاً 596 نقطة، وسلطان الكتبي المركز الـ37 محققاً 526 نقطة، وحصدت عائشة آل علي المركز السادس في فئة القوس المحدب إناث محققة 594 نقطة، وعلياء آل علي المركز العاشر محققة 563 نقطة، وحصة العوضي المركز الـ16، بـ 546 نقطة.

وفي فئة القوس المركب ذكور، حصد أيوب قاسم المركز الـ13 بـ 646 نقطة، ويوسف الحوسني المركز الـ16 بـ 632 نقطة، ومحمد صالح المركز الـ19 محققاً 595 نقطة.

وأثنت الدكتورة نورا المرزوقي، إدارية المنتخب، رئيسة اللجنة النسائية باتحاد القوس والسهم، على المستوى الجيد للمنتخب، والنتائج المتميزة في البطولة برغم المنافسة القوية من المنتخبات العربية، مضيفة أن وصول لاعبات المنتخب إلى هذا المستوى يترجم تضافر جهود جميع اللجان في الاتحاد.

وأشارت إلى استمرار جهود الاتحاد في تبني البرامج التطويرية، وتعزيز الخبرات المكتسبة من خلال المشاركات العربية والقارية والدولية في البطولات المختلفة لجميع الفئات.