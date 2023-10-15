بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل تتوج الفائزات

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، النسخة الأولى لبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبادل 2023 - سيدات بنجاح كبير والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث شهدت البطولة إقبالاً مميزاً من قبل لاعبات الإمارات والدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم، وتنافست المشاركات بروح رياضية عالية ومهارات رائعة. وجاء هذا النجاح المبهر بفضل توجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعمها في مجال الرياضة.

تميزت البطولة بمستوى عالٍ من المنافسة والتشويق، حيث قدمت اللاعبات أداءً استثنائياً، مما جعل الجمهور يستمتع بمشاهدة المباريات الرائعة التي أُقيمت في أكاديمية بادل بلس أبوظبي، وتميزت البطولة بالتنظيم الممتاز والبنية التحتية المتطورة، اللذين ساهما في إنجاح الفعالية الرياضية بشكل لافت، كما شهدت البطولة حضوراً فعّالاً من قبل كبار الشخصيات والمسؤولين، منهم الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأمل العفيفي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد البادل تنس، الذين أشادوا بالمستوى المتميز الذي ظهرت به اللاعبات وبالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير. وكانت النتائج كالتالي: الفائزات عن الفئة (أ) «أنجيلا كارو» و«كوتي فيجا»، الفائزات عن الفئة (ب) «ساهيبي فارد» و«جي فيتشثونج» والفائزات عن الفئة (ج) «عفراء الهاجري» و«فاطمة الحمادي».

تنتشر رياضة البادل بشكل سريع ومتزايد في الإمارات، وتحظى بشعبية خاصة بين السيدات، ويعود هذا الاهتمام المتزايد إلى العديد من العوامل، منها الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة المرأة في الدولة، كما تعد البادل خياراً مثالياً للنساء اللواتي يسعين لممارسة رياضة تعزز من اللياقة البدنية والتواصل الاجتماعي في الوقت نفسه، بالإضافة إلى ذلك، تساهم في زيادة التحمّل وتقوية العضلات.

من خلال هذا الاهتمام المتزايد والمستمر برياضة البادل في الإمارات، تُظهر السيدات إصراراً واستعداداً كبيرين لتطوير مهاراتهن والمشاركة في البطولات والفعاليات الرياضية، مما يُسهم في تعزيز التميز والتنافس الرياضي. وقالت عائشة العوضي عن الأجواء بشكل عام: «كانت الأجواء في البطولة فعلاً مليئة بالحماس والتشويق، لم يكن اليوم مجرد مناسبة رياضية، بل كان حدثاً اجتماعياً يجمع بين الثقافات واللغات، ويزيد من الترابط بيننا، ونحن تتنافس بروح رياضية وصداقة، بغض النظر عن الخلفيات والثقافات المختلفة، إن هذه البطولة لم تكن مجرد منافسات، بل كانت مناسبة تجمعنا ضمن أجواء عائلية، وأظهرت للجميع مدى قوة وتميز المرأة في عالم الرياضة». وفي ختام الفعالية، عبّرت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن سعادتها بالنجاح الباهر الذي حققته البطولة، مشيدة بالروح الرياضية العالية والإرادة القوية التي أظهرتها اللاعبات خلال المنافسات. وأكدت أهمية دعم وتشجيع المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الرياضة، لتعزيز مكانتها ودورها الفعّال في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت أمل العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إلى أن هذه البطولة في نسختها الأولى تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة النساء في مجال الرياضة، حيث ساهمت في تشجيعهن على تطوير مهاراتهن وإظهار أفضل ما لديهن من خلال المباريات. ومن المتوقع أن تستمر الأكاديمية في تنظيم فعاليات رياضية مميزة في المستقبل، لدعم وتعزيز مكانة المرأة الرياضية وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات في عالم الرياضة.