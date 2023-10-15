«أرباح» تنتزع نجومية «الفترة الصباحية»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

أسفرت نتائج الأشواط الصباحية لفئة «الإيذاع» عن فوز «أرباح» لمالكها أحمد حمد نصيب عبيد الجنيبي بناموس الشوط الأول، بزمن قدره 7:36:4 دقيقة (أفضل توقيت)، وفي الشوط الثاني كانت «هزر» لزايد محمد زايد المنصوري على موعد مع الناموس بزمن قدره 7:38:9.

وفي الشوط الثالث حلق «لايق» لمبارك محمد عنودة العامري بالصدارة في زمن قدره 7:44:1، وأهدى «الصيرمي» لسيف علي مران الظاهري ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 7:46:4، وفي الشوط الخامس انتزعت «رسا» لخليفة عبدالله ثاني النعيمي المركز الأول والناموس بزمن قدره 7:47:2.

وفي الشوط السادس كسبت «شواهين» لمعتوق رغش طبازة العامري المركز الأول بزمن قدره 7:48:6، وفي الشوط السابع انتصر «مبلش» لنهيان خالد مسلم العامري بزمن بلغ 7:40:5، وفي الشوط الثامن كان «الواعي» لسالم عبيد مبارك الكتبي على موعد مع المركز الأول بزمن قدره 7:43:5. وفي الشوط التاسع طارت «أفكار» لطحنون حمد مبارك دحروج العامري في زمن قدره 7:46:6، وفي الشوط العاشر فازت «تجازيب» لسالم عامر عمهي المنصوري بالمركز الأول بزمن قدره 7:44:2.

وأسفرت الأشواط من 11 إلى 15 عن فوز، «رهوة» لأحمد خلفان موسى الهاملي، و«غاوية» لمحمد عبدالله سبعين المحرمي، و«شودة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، و«عزام» لعبد العزيز حمد حمدان الهوهيبي، و«مبلش» لطالب علي حمد الفهيدة المري.