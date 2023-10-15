«أوسلين» تخطف كأس «الإيذاع الأبكار»

عبدالله عامر (منطقة الظفرة)

توجت «أوسلين» لعبد العزيز سيف سويلم الكتبي بأول رموز سن الإيذاع في مهرجان الظفرة للهجن، الذي اختتمت فعالياته القوية، أمس، وانتزعت كأس الإيذاع الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، حيث نجحت في تحقيق أفضل توقيت زمني، وأنهت مسافة الشوط البالغة 5 كيلومترات في 7:27:5 دقيقة، وحصدت الجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم، وحلت في المركز الثاني «الشامخة» لعلي عبد الله الفهيدة المري بزمن 7:28:7 دقيقة، وفي المركز الثالث جاءت «الهنوف» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي.

وحصد شعار عبد العزيز سيف سويلم الكتبي الرمز الثاني على التوالي بعدما انتزع «شواش» بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني بعد منافسة شرسة مع «الأسد» لمبارك سعيد الظاهري، حيث لم تحسم نتيجة الشوط سوى بتقنية الفيديو التي أهدت لقب الشوط إلى «شواش» بتوقيت 7:30:4 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «مبشر» لعلي سعيد الزرعي بزمن 7:30:7 دقيقة.

وخطفت «ندا» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي ناموس ولقب الشوط الثالث في الأمتار الأخيرة، لتحلق بكأس الإيذاع الأبكار في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم، حيث تمكنت من تخطي «جميلة» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي في اللحظات الأخيرة قبل خط النهاية، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7:37:7 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع للجعدان الإنتاج فوز «منزح» لحمد جارالله البريدي برمز الشوط «شداد»، والجائزة المالية المخصصة وقدرها 400 ألف درهم، بعدما نجح في الوصول إلى خط النهاية في المركز الأول بتوقيت زمني قدره 7:32:9 دقيقة، وبفارق كبير عن «متعب» لحمدان محمد مبارك العفاري الذي جاء في المركز الثاني، و«مبلش» لعامر عبيد المري الذي احتل المركز الثالث.

وتمكنت «مذيار» لعبد الله محمد زايد المنصوري من خطف ناموس الشوط الخامس المخصص للإيذاع الأبكار، ونالت كأس الشوط مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7:35:0 دقيقة، تاركة المركز الثاني لـ «السريعة» لحميد راشد الخاطري، وحلت ثالثة «الشاهينية» لعامر محمد عبيد المزروعي.

وانتزع «النشمي» بندقية الإيذاع الجعدان في الشوط السادس، ليهدي مالكه أحمد عبيد بالنوره العامري بندقية الشوط بعدما احتل المركز الأول بتوقيت 7:38:6 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «وضاح» لعبد الله سعيد خلفان الهاملي، وفي المركز الثالث «حايلتك» لبرغش بالدودة العامري.

وفي شوط الرموز السابع المخصص للإيذاع الأبكار الإنتاج، حلقت «شدايد» بالكأس وأهدت شعار عامر محمد زايد المنصوري الكأس ونصف مليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:33:4 دقيقة، متفوقة على «جذلة» لسعيد مبارك المهيري في المركز الثاني، و«وهج» لحمد علي بالرشيد الكتبي التي جاءت في المركز الثالث.

واختتم «شديد» رموز سن الإيذاع وحصد شداد الجعدان الإنتاج في الشوط الثامن، بعدما سيطر على مجريات الشوط، وأنهى مسافة الـ 5 كيلومترات في 7:35:1 دقيقة.