حمدان بن زايد: رئيس الدولة حريص  على دعم الفعاليات والرياضات التراثية

منطقة الظفرة (وام)

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، منافسات اليوم الختامي لمهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن الذي أُقيم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما شهد المهرجان الذي نظمه اتحاد سباقات الهجن على ميدان الهجن في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من أشواط المهرجان الذي أُقيم تحت رعاية سموه وبحضور عددٍ من أعيان القبائل ومحبي رياضة الهجن وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم كافة الفعاليات والرياضات التراثية في الدولة، ومنها مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تُعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

وأشار سموه إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات التراثية تسلط الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، وتؤكد نهج المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» في دعم هذه السباقات، وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

وثمن سموه دور اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على ما لمسه من حسن الإعداد والترتيب لإنجاح الحدث في دورته الأولى وقدم التهنئة للفائزين، متمنياً لكافة المشاركين التوفيق والنجاح في السباقات القادمة.

نتائج

كانت نتائج سباقات اليوم الأخير من المهرجان قد أسفرت عن تتويج «أوسلين» لعبد العزيز سيف سويلم الكتبي بأول رموز سن الإيذاع، وانتزعت كأس الإيذاع الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح.

وحصد شعار عبد العزيز سيف سويلم الكتبي الرمز الثاني على التوالي، بعدما انتزع «شواش» بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني.

وخطفت «ندا» لخليفة سلطان بالرشيد السويدي ناموس ولقب الشوط الثالث في الأمتار الأخيرة، لتحلق بكأس الإيذاع الأبكار في فئة الإنتاج.

وشهد الشوط الرابع للجعدان الإنتاج فوز «منزح» لحمد جارالله البريدي برمز الشوط «شداد»، وتمكنت «مذيار» لعبدالله محمد زايد المنصوري من خطف ناموس الشوط الخامس المخصص للإيذاع الأبكار.

وانتزع «النشمي» ناموس الإيذاع الجعدان في الشوط السادس، ليهدي مالكه أحمد عبيد بالنوره العامري بندقية الشوط، بعدما احتل المركز الأول.

وفي شوط الرمز السابع المخصص للإيذاع الأبكار الإنتاج، حلقت «شدايد» بالكأس، وأهدت شعار عامر محمد زايد المنصوري.

واختتم «شديد» رموز سن الإيذاع، وحصد شداد الجعدان الإنتاج في الشوط الثامن المهرجان.